Neumonía mata a icónica actriz de Televisa y filtran secreto que se llevó a la tumba en 'VLA'

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas del 2024, Televisa y el mundo del espectáculo a nivel internacional se vistió de luto debido a que una icónica actriz de cine, teatro y televisión, perdió la vida a causa de complicaciones con una neumonía. Ahora, a punto de que se cumplan 3 meses de su doloroso fallecimiento, horas atrás su hijo compartió su última voluntad y un fuerte secreto que se llevó a la tumba.

Se trata de la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024 luego de permanecer días hospitalizada por una infección urinaria y contraer una neumonía que le arrebató la vida. Aunque ya pasaron unas semanas desde su muerte, siguen saliendo a la luz detalles nunca antes sabidos de la diva del cine mexicano, sobre cómo serán repartidas su pertenencias y fortuna

Luego de que se confirmara que Alejandra Guzmán heredó la pintura que el muralista Diego Rivera le pintó a la afamada actriz, surgió la duda sobre qué pasaría con la Palma de Oro que Silvia ganó en el Festival de Cannes en 1961 por su actuación en la película Viridiana, de Luis Buñuel. Esta es una presea que se compone de 118 gramos de 18 quilates de oro amarillo con certificación ética.

Ante este escenario, Luis Enrique Guzmán, único hijo varón de la matriarca de la dinastía Pinal, ofreció una entrevista al programa Venga la Alegría, y aclaró que la Palma seguirá en la icónica mansión de su madre pues así ella lo hubiera querido: "Ahí está, está en una vitrina especial en un lugar en donde mi mamá siempre la quiso tener, y pues ahorita la tenemos ahí, y la vamos a conservar bajo llave y con seguridad, como debe de ser".

Para que ella la tenga donde siempre quiso, y que ella pueda descansar tranquilamente, pues con Viri y con Merilú, que la están esperando ahí en la cripta, agregó.

La Palma de Oro de Silvia Pinal seguirá en su casa

Al respecto de la duda sobre dónde se encuentra la copia del filme Viridiana que Silvia Pinal conservó y rescató de la censura en España, dado que durante el régimen de Franco no solo se limitó su proyección, sino que también se propuso deshacerse de todas las copias del proyecto, Luis Enrique comentó que este es un secreto que su madre se llevó a la tumba: "Ay, no sabemos, mi mamá tiene por ahí dos, tres, celulosas, pero Viridiana no creo".

Ahondando el paradero del mítico rollo, el también hijo de Enrique Guzmán declaró: "Yo no sé si la regresó al maestro, porque lo vimos ya cuando estaba en el hospital, coincidió que estaba mi mamá en el hospital y también estaba el maestro Buñuel, muy a escondidas, pero nos dijeron: ‘ahí está el maestro’… pero no sé si mamá le haya dado la cinta o qué haya hecho con ella, este tipo de cosas si, no, nos la contaba", remató.

Fuente: Tribuna