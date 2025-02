"No me podía parar": Actriz de Televisa revela terrible enfermedad y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Laura Carmine, hace poco atravesó por uno de los peores momentos de su vida, pues le diagnosticaron una terrible enfermedad mental, que al año cobra una importante cantidad de vidas de no ser tratada como es debido. La querida estrella de Televisa de la misma manera se sinceró e hizo una dura confesión, destacando que por esto no se podía ni parar de la cama.

Carmine, después de varios meses inactiva, ha regresado a las novelas de la empresa San Ángel con A-Mar, donde su personaje, 'Erika', es una mujer que ha pasado por mucho sufrimiento desde que era una niña, destacando que mucha gente se va a identificar y entenderán como es que la falta de amor y carencias en el afecto de pequeños, se refleja cuando uno se enamora y no saben como actuar o a veces cometen los peores errores. Ante esto, la actriz destacó que por eso es importante que si lo necesitan pidan ayuda que no les de pena buscar a alguien, señalando que los psicólogos deberían de ser gratis o más accesibles.

Por primera vez, Laura confesó que ella hace varios meses descubrió que estaba en una severa depresión desde hacía tres años, y que si no fuera por su gran amiga, la actriz y presentadora, Bárbara Islas, ella no sabría que tiene y seguiría hundiéndose en ese terrible sufrimiento inexplicable: "Ella me dijo 'tienes dos horas para llamar a mi psiquiatra, sino la voy a llamar yo y te voy a sacar la cita', y gracias a que ella me jalo casi casi por teléfono, fue que yo saqué la cita y eso me salvó la vida".

Laura Carmine. Internet

La reconocida actriz de Mi Adorable Maldición, señaló que para ella, es horrible como la gente minimiza este problema mental y aconseja que no le digan a alguien que solo debe de echarle más ganas si padece depresión, sino que es mejor que le demuestren que van a estar para ellos en esos momentos tan oscuros: "La gente piensa que la depresión es un dolor de cabeza y no, es un desequilibrio emocional. Ay, las odio, (las palabras échale ganas y todo pasará), es como si le dijeras a un asmático respira hay aire, o sea, yo creo que al contrario... ay no sé, a Erika la adoro y me hace recordar porque amo mi carrera".

Finalmente, mencionó que el pedir ayuda es lo mejor, y como amigo o familiar solo debes hacer ver que todo tiene solución y que todos tenemos heridas que se pueden sanar y en ese proceso no estarán solos, afirmando que la depresión es silenciosa, que no te das cuenta y va avanzando. Con respecto a como supo qué tenía, mencionó que debe ser con una profesional, pues "te tienes que hacer estudios, son ciertas pruebas, yo no tenía ganas de levantarme, todo pensaba negativo y no me veía bien". Destaca que el hablar sana mucho.

Fuente: Tribuna del Yaqui