"No paro de llorar": Zahie Téllez estremece TV Azteca con dura confesión de su secuestro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida chef mexicana, Zahie Téllez, a dos meses de haber vivido la experiencia más aterradora de su vida con su secuestro en Morelos, recientemente ha brindado una entrevista en la que estremeció a TV Azteca, pues abrió su corazón por primera vez e hizo una dura confesión sobre el proceso emocional que vive a causa de esta situación, destacando que "no paro de llorar" al recordar ese momento.

Mientras que la reconocida juez de MasterChef Celebrity se trasladaba de la Ciudad de México hacía la ciudad de Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, dando una entrevista al aire por teléfono, su vida dio un giro completo, pues de la nada los interceptaron y tanto a ella como a su esposo los bajaban a la fuerza y les arrebataban su libertad. Por fortuna, al estar en entrevista las autoridades fueron avisadas de inmediato y unas horas después los liberaron sanos y salvos físicamente.

Ahora, a casi tres meses del terrible secuestro propiciado el 23 de noviembre del 2024, Zahie en Venga la Alegría habló por primera vez del tema, y aunque se negó a hablar de la investigación y de la muerte del oficial que estaba acusado de estar coludido en el siniestro, Téllez declaró que las autoridades siguen cada pista de cerca: "Tenemos una carpeta de investigación, entonces no quisiera yo adentrarme en el tema, porque, o sea, mi responsabilidad era ir a denunciar, y la demanda y la denuncia están abiertas".

La chef que tiene restaurante hasta en Italia, declaró para el matutino de Maru Silva, que emocionalmente ha llorado mucho, pero está llevando una terapia psicológica, pero el seguir trabajando, enfocándose en que está viva y hay gente que se preocupa por ella, le dan lo motivación para salir adelante y no dejarse caer: "A nivel emocional, pues aquí estoy, en terapias llorando, al final, mi trabajo que es el estar aquí me mueve todos los días, ustedes que están al pendiente me mueve todos los días, la gente detrás de las pantallas que se preocupan por nosotros me mueve todos los días".

Estoy en terapia, estoy haciendo meditación, estoy haciendo de todo, porque son cosas de la vida que se quedan, pero hay que seguir adelante, fue un episodio, ya lo estoy pasando y aquí me van a ver más feliz", agregó Zahie.

Finalmente, Zahie pide a quienes han sido víctimas de un delito, que vayan a denunciar para que las autoridades se muevan, que no suelten su caso y lleguen hasta las últimas, asegurando que confía en las autoridades, en que harán justicia porque se ve el movimiento y sigue la investigación pese a todo, lo cual le da mucha tranquilidad, porque siente que hay esperanza en que van a mantenerla a salvo tras este intento.

Fuente: Tribuna del Yaqui