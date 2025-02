Romance en MasterChef Celebrity: Litzy y Poncho Cadena revelan detalles de su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México. - MasterChef Celebrity México no solo se ha consolidado como uno de los reality shows gastronómicos más populares del país, sino también como escenario de una inesperada historia de amor. La finalista de la temporada 2024, Litzy, y el chef Poncho Cadena, miembro del panel de jueces, anunciaron su compromiso matrimonial.

Para quien no lo sepa, los enamorados se conocieron durante las grabaciones del reality, pero su relación amorosa comenzó tras la finalización de la temporada. Con el paso del tiempo, decidieron formalizar su noviazgo y finalmente comprometerse.

Aunque la fecha y el lugar exacto del enlace aún no han sido confirmados, la pareja reveló durante la presentación de MasterChef Celebrity Generaciones que planean casarse en octubre de este 2025. Las posibles locaciones contempladas para la ceremonia son la Ciudad de México o el desierto de Baja California.

Durante la presentación, bromeó sobre la posibilidad de que su compañera de temporada, Rossana Nájera, sea madrina de la boda. Asimismo, Poncho Cadena anunció que él mismo diseñará el menú del banquete, asegurando que será una experiencia gastronómica inolvidable.

El chef le propuso matrimonio a Litzy con un anillo que destaca por su originalidad: en lugar de un diamante tradicional, la joya cuenta con un diamante amarillo. “Es amarillo porque es mi color favorito. El amarillo me da alegría, me llena de energía, es el sol, es luz, como que se me hace un color espectacular y me parece muy original”, explicó la actriz y cantante.

Lo cierto es que la relación entre Litzy y Poncho Cadena ha sorprendido y emocionado a sus seguidores, quienes esperan con ansias más detalles sobre su próximo enlace. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de su historia de amor que nació en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Fuente: Tribuna Sonora