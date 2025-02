Tras boda, Dani Flow confirma separación de Valeria; Jocelyn espera nuevo bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow es una de las estrellas más controvertidas del momento, ya sea por la letra de sus canciones o por su estilo de vida, dado a que es de los primeros famosos en admitir públicamente que gusta de mantener relaciones poliamorosas, motivo por el que sostuvo una durante muchos años compuesta por Valeria Zepeda, Jocelyn y él mismo. En sus clips, el trío parecía muy feliz de poder compartir sus días juntos.

La nueva controversia llegó cuando el reguetonero contrajo nupcias con Jocelyn, de manera inesperada para muchos, puesto se creía que, por su condición de poliamor no creería en cosas como casarse; sin embargo, el propio cantante de Reguetón Champan dejó en claro que su forma de amar no influye en sus creencias religiosas. Según informes, en ningún video de la boda se pudo ver a Valeria, lo que ya desde el vamos levantó algunas sospechas de que las cosas no estarían bien en el trío.

No fue sino hasta el pasado miércoles 12 de febrero que Flow compartió una historia en la que explicaba que, justo un día después de la boda, Valeria había tomado la decisión de dejar su curioso noviazgo, aunque no explicó los motivos que llevaron a la joven a abandonar la relación. Según lo dicho por Dani, esto habría ocurrido el día 9 de febrero. Asimismo, externo que el compromiso con Jocelyn comenzó desde el EDC 2023.

Cabe señalar que el reguetonero informó que no tiene planeado contar de manera pública los motivos de su separación, pero aclaró que todos mantienen una buena relación y están intentando llevar las cosas de la manera más madura posible: “El 8 de febrero me casé con Jocelyne, ya le había dado el anillo de compromiso en el EDC 2023 y no le había podido cumplir por tanto trabajo, por eso fue hasta ahora, pero planeada desde noviembre”, declaró Dani en un mensaje.

“El 9 de febrero Valeria se separó de nosotros, hasta ahora estamos llevando buena comunicación, cada quien trabajando en su recuperación emocional con respecto a la relación y no pretendemos hablar sobre la ruptura públicamente”, señaló Flow.

Flow continuó su texto informando que Jocelyne está embarazada, algo que sorprendió a sobremanera a más de uno: “Hoy 12 Jocelyn sale como embarazada y aunque parezca que acomodo todo para que así suceda, la verdad es que estoy teniendo una semana bastante shockeante, JAMÁS jugaría con una separación o un embarazo para promocionar mi música”. En una tercera historia, Dani Flow añadió el texto: “Todo va a estar bien”, dejando en claro que sí se sentía afectado por al separación.

