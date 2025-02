Apenas puede hablar: Tras crisis, Yolanda Andrade aparece en Televisa y preocupa su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber enfrentado una dura crisis de salud, la reconocida presentadora y actriz, Yolanda Andrade, recientemente ha sorprendido a sus miles de seguidores por haber reaparecido en Televisa, desde un video para agradecer el cariño y apoyo de todos en su tiempo ausente. Pero, una vez más preocupa su estado, debido a que al dedicarle unas palabras al público, apenas pudo hablar.

A dos años de sus problemas de salud, Yolanda sigue sin poder recuperarse y desde hace varias semanas, se ha mantenido ausente de su programa Montse y Joe. Primero la propia presentadora señaló que se trató porque fue por un tratamiento a Los Ángeles, sin embargo, en febrero la productora de la emisión antes mencionada, Raquel Rocha, confirmó que en su regreso, aunque trató de grabar, no pudo y tuvo que retirarse de las instalaciones y tomarse un tiempo para tratar de recuperarse.

Hace casi tres años que Andrade vivió el momento más aterrador de su vida, cuando de la nada comenzó a sentirse fatal y apenas pudo hablar a su hermana, quien la llevó al hospital, donde tras salvarle la vida y varios estudios, descubrieron que tenía un aneurisma, el cual le generó varias secuelas, como hipersensibilidad a la luz en un ojo, que es en el que usa el parche para no dañarlo, perdida del habla, que poco a poco iba recuperando, y otros síntomas que le han impedido trabajar en varias ocasiones.

Ahora, tras poco más del mes ausente del programa que se transmite por Unicable, Yolanda ha regreso para comenzar con las grabaciones de los siguientes episodios, y por ello es que realizó un video en el que agradece la bienvenida que le dieron sus colegas en el programa que tiene junto a Montserrat Oliver y señaló que estaba feliz de poder estar de regreso y compartir de nueva cuenta con todos.

Como era de esperarse, en los comentarios, varios de los internautas dejaron saber que estaban preocupados porque no se veía lo suficientemente bien, en su opinión, para poder regresar a los foros de grabaciones, señalando que ya parece Daniel Bisogno queriendo regresar a fuerzas, fingiendo que no está mal: "No la veo en condiciones como regresar a trabajar", "Salió fuerte el conjuro de Macumba" y "Ya se parece a Bisogno, no entienden que tienen que recuperarse, si ya no hay posibilidad de estar en TV que descansen, primero la salud".

Fuente: Tribuna del Yaqui