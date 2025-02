¿Cómo fue el día en que José Julián Figueroa halló a un hombre en el cuarto de Imelda Tuñón?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado jueves 13 de febrero, la sobrina de la afamada actriz de Televisa, Maribel Guardia, quien lleva el mismo nombre de la histrionista, proporcionó una larga y profunda entrevista en el programa Ventaneando, donde reveló algunos detalles sobre la relación que Imelda Tuñón tenía con el hijo que procreó con Julián Figueroa, afirmando que la también celebridad no sería del todo cuidados con el pequeño.

Según declaraciones de Maribel García, Imelda solía perderse los momentos importantes del infante y tampoco era muy consciente de qué tipo de tareas debía hacer en la escuela. Supuestamente, la actriz de Corona de Lágrimas era quien se encargaba de maternar al pequeño llevándolo al centro educativo y apoyándolo en sus actividades deportivas como era el caso de natación y de TaeKwonDo: “Cuando se es mamá, pues es de 24/7, tienes que hacer las tareas con el niño”, comenzó a declarar la joven.

Maribel García habla sobre la relación de Imelda Tuñón

Esto no es lo peor que García diría durante su estadía en el programa de Pati Chapoy, puesto también se abordó un tema delicado y se trata de la vez en la que el infante encontró a un hombre dentro de la casa de Maribel Guardia, García contó que si bien en la escena había un hombre de la comunidad LGBTQ+, también había uno heterosexual. La excusa que Imelda dio es que el joven que se quedó a dormir estaba ebrio y para evitar que algo malo le ocurriera, Tuñón decidió darle asilo en su vivienda.

“En el momento en el que ella se va a hacer un facial, porque deja al chico heterosexual, porque sí era heterosexual, y un gay, ella me marca y me dice: ‘oye Mari, por favor me puedes hacer paro porque un amigo estaba bien pedo ayer y lo agarramos, lo deje en mi cuarto, Marco está bien enojado, y si tienes chance de subir, despertarlo y que se vaya”, declaró García.

García detalló que esta situación le pareció inverosímil, puesto podría poner en riesgo al pequeño: “deja a un hombre en la cama donde dormía mi primo (...) el chico se cae en las escaleras y fue un rollo en el vecindario porque sale y todos le empiezan a preguntar, y él decía: ‘a mí me invitó Imelda’, fue todo un escenario caótico”. La joven explica que pudieron saber que José Julián Figueroa sí se enteró de lo ocurrido a través de la niñera del infante: “A mí la nana me cuenta que el niño los vio, porque se fue a despedir de la mamá y abre la puerta, cierra y dice: ‘¡qué rara es mi mamá!’, entonces es algo que un niño no tiene que vivir”, afirmó.

Maribel García habla sobre el tema de Imelda Tuñón con José Julián Figueroa

Finalmente, García aseguró que temía que las autoridades devolvieran a José Julián Figueroa con Imelda, ya que, considera que no es una persona de fiar: “Ahorita, si se lo regresan, yo estaría muy ansiosa y temo por la seguridad de mi sobrino muchísimo. Me arrancaría el corazón. Y yo creo que a mi tía y a mi tío también, porque han velado y han luchado por ese niño, darían la vida por ese niño”, concluyó Maribel.

