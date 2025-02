¿Divorcio en Televisa? Alexis Ayala se separa de Cinthia Aparicio; no es el amor de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días los medios de comunicación han reportado que el famoso actor Alexis Ayala podría estar enfretando una crisis matrimonial con su esposa, Cinthia Aparicio, con quien contrajo nupcias durante el mes de junio de 2023. En una reciente entrevista, el galán de Televisa respondió a estos señalamientos de forma contundente y confirmó que efectivamente, está por separarse de la joven actriz veracruzana.

Como se sabe, el actor mexicano-americano estuvo casado en dos ocasiones antes de contraer nupcias con Cinthia, quien es 28 años menor que él. Su primera esposa fue la fallecida actriz Karla Álvarez, y años más tarde se casó con Fernanda López, con quien tuvo a su hija menor. Mientras que con Aparicio tiene poco más de 1 año casado y con quien ha declarado que sí quiere tener hijos.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio estarían atravesando una crisis matrimonial

Sin embargo, recientemente la prensa ha comenzado a especular que el intérprete de novelas como Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan, Vencer la ausencia y Pienso en ti podría atravesar una crisis con su esposa. Por ello reporteros de Venga la Alegría buscaron a Ayala para cuestionarlo sobre esta situación y él respondió que no puede asegurar que vaya a pasar toda su vida al lado de Aparicio.

Lo único seguro que hay es que la pareja que tienes no es segura y eso se me hace una frase inteligente, a la pareja la tienes que trabajar todos los días y no depende nada más de una persona, depende de muchas cosas en la vida".

Además, Alexis reconoció que está a punto de separarse de Cinthia pero no por una ruptura, sino porque ella saldrá de viaje a otro continente para celebrar su cumpleaños: "Me gusta la libertad, ¿en qué sentido? si me tengo que ir de gira dos meses y por ejemplo Cinthia ahorita se va dos meses a Suiza, si en el viaje ella cambia de opinión, eso se tenía que vivir, pero ella va a regresar, si regresa, con todas las ganas de estar conmigo".

Además, el actor resaltó que si fuera verdad que se está divorciando de Cinthia no seguirían trabajando juntos: "Se van con el enganche y no dicen 'sigue en el teatro con Cinthia' ¿tú crees que si me estuviera divorciando estaría en el teatro con ella dando funciones... sería 'qué martirio'". Y haciendo más polémica entorno a su matrimonio, Alexis también reiteró que ella no es el amor de su vida.

Ojalá que ella y yo nos sigamos eligiendo y si el día de mañana no estoy con ella, lo dije desde hace 4 años, ella no es el amor de mi vida, es el amor en mi vida", dijo seguro.

Finalmente, Ayala resaltó que su relación con Cinthia ha sido espléndida y así lo recordará siempre: "Si yo no estuviera con ella el día de mañana estaría muy agradecido porque he vivido una historia de amor maravillosa".

Fuente: Tribuna