Es gay: Sacan del clóset a Sergio Basáñez y dejan helado a Televisa; productor fue su novio

Ciudad de México.- El reconocido actor y empresario Sergio Basáñez reapareció en todos los titulares de la prensa y no necesariamente por un proyecto en la televisión, pues como se sabe, es un cotizado galán de novelas de Televisa y TV Azteca. En esta ocasión el artista veracruzano está acaparando la atención de los medios porque un reconocido productor afirmó haber tenido una relación amorosa con él y filtró todos los detalles.

Se trata de Hugo Mejuto, empresario musical que es reconocido a nivel internacional por producir el espectáculo musical GranDiosas. Recientemente, el productor abrió su corazón en una entrevista con Inés Moreno y contó que su relación con Basáñez fue amor "a segunda vista" pues las primeras citas que tuvo con él no resultaron fructiferas, pero de pronto se enamoró perdidamente del histrión.

En la segunda cita, no me acuerdo dónde fue, pero la tercera fue en su casa y fue donde esto que no había fluído, fluyo y fue amor a segunda vista... me enamoré, me enamoré del enamoramiento, de la etapa del enamoramiento, sientes que todo es maravilloso, entonces no estaba viendo la realidad", compartió Hugo en el canal de YouTube de Inés.