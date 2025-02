¿Iban a divorciarse? Amigo de Julián Figueroa revela mala relación con Imelda Garza Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- René Marcos, que se dijo ser uno de los mejores amigos de Julián Figueroa, recientemente ha brindado una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que mostró su completo apoyo a la madre del difunto actor de Televisa, pues asegura que él fue testigo de la mala relación que tenía con Imelda Garza Tuñón antes de su inesperada muerte, destacando que era ya insostenible su matrimonio, ¿iban a divorciarse?

A casi dos años del lamentable y sorpresivo deceso del actor de Mi Camino Es Amarte, su viuda y su madre protagonizan una fuerte disputa por el cuidado del pequeño José Julián Figueroa, fruto de la relación del cantante con Imelda. Después de que Maribel Guardia denunciara a su exnuera ante las autoridades para salvaguardar el bienestar del menor, surgieron diversos señalamientos contra Tuñón, entre los que destacan presuntas adicciones y otros delicados temas.

Ante este escenario, es que René Marcos, amigo de Julián, no dudó en externar su apoyo a la actriz de Corona de Lágrimas, y confesó que la relación entre el famoso e Imelda ya era tormentosa antes de la muerte del también hijo de Joan Sebastian: "Yo sabía muchísimas cosas previas, pero no te puedes meter como persona externa a la familia, es algo que Julián cuidaba mucho su privacidad, y si uno salta es precisamente porque no se puede defender, porque él ya estaría yo creo que, en procesos de quedarse con el niño, porque Imelda ya estaba incontrolable, de hecho, gracias a Dios están saliendo varios testimonios, porque fui el único que salté al principio".

Sobre el motivo por el que decidió romper el silencio, René señaló para el matutino de TV Azteca que si ahora habla es por el bienestar del menor, porque le importa: "Salté cuando supe la nota de que había dos cabr... que estaban ahí, pues acostados con ella, sean gais, no sean gais, sean lo que sean, pues imagínate la impresión del niño de ir a despertar a su mamá y verlo, son cosas que no se olvidan, realmente aquí el tema es el niño, y el tema es que el niño va a ver todo esto, pero ojalá que le den terapia tanto a él como a ella".

Finalmente, el íntimo de Figueroa manifestó que su único interés es que el hijo del intérprete se encuentre lo mejor posible, dado que ya no tiene a su padre para cuidarlo, y cree que por el momento, la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse es la mejor opción en lo que se rehabilita Imelda: "No estoy en contra de ella, ni yo, ni ninguno de nuestros amigos cercanos, simplemente, no podemos permitir que el niño no esté en buenas manos, yo a Julián lo quería muchísimo, era de mis mejores amigos".

