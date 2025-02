Irina Baeva presume regalo de mil rosas en San Valentín; ¿confirma romance con Giovanni Medina?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de haber vivido meses muy dolorosos y amargos en 2024, este 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de San Valentín, la actriz rusa Irina Baeva tiene mucho que festejar pues se especula que desde hace semanas inició una nueva relación amorosa con Giovanni Medina. En medio de estos rumores, este viernes la estrella de Televisa utilizó sus redes sociales para mostrar el enorme regalo que le habría enviado su nuevo enamorado.

La exprometida de Gabriel Soto, de quien se separó en junio pasado luego de más de 6 años juntos, usó su cuenta de Instagram para mostrar el enorme regalo que llegó hasta la puerta de su hogar durante este Día del Amor y la Amistad. Se trata un arreglo floral que contiene mil un rosas de color rojo y rosa: "La más hermosa sorpresa", escribió Baeva en una imagen donde aparece abrazando las flores. Aunque la rusa no detalló quién se las envió, todo parece indicar que Giovanni está detrás de esa sorpresa.

Irina Baeva presumió el hermoso arreglo de rosas que le enviaron

Sofía Castro no quiso confirmar romance de Irina y Giovanni

Mientras los rumores sobre esta relación crecen más fuerte que nunca, una amiga muy cercana a Irina se negó a desmentir o confirmar este amorío. Se trata de Sofía Castro, quien prefirió guardar silencio en torno a la situación sentimental de la actriz rusa: "Yo no voy a hablar absolutamente nada de la vida privada de mis amigas. La amo, es mi amiga, fue testigo de mi boda, y por lo mismo que es tan cercana, yo no tengo por qué opinar, ni andar ventilando, ni andar diciendo si sí o si no", explicó la hija de Angélica Rivera.

Tras asegurar que su único deseo era que Irina y todas sus amigas fueran felices, Sofía recalcó su negativa por hablar de su supuesto romance con el ex de Ninel Conde: "Nada, yo no voy a decir absolutamente nada, porque ya sé cómo van a mover esta información, y que sí, que no, nada. Yo a Irina la quiero mucho, agradezco que haya estado conmigo en todo este proceso, porque no me faltó a ningún evento, y así ha sido siempre".

Y para acabar con los cuestionamientos sobre la vida amorosa de Baeva, Castro explicó que jamás triacionaría la confianza de su amiga: "Ella y yo tenemos una amistad hermosa, que va más allá de cualquier cosa, y por lo mismo… creo que la lealtad y la confianza es algo que no tiene precio y yo siempre me he mantenido así… la verdad es que no me gusta hablar porque a mí no me gusta que hablen de la mía, entonces yo por eso hago lo mismo".

Sofía Castro se negó a confirmar el nuevo romance de Giovanni Medina

