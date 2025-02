Llanto en Televisa: Enrique Guzmán da sentencia de muerte a esposa por incurable enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor, Enrique Guzmán, recientemente ha brindado una trágica noticia para Televisa y otros medios de comunicación, en plena rueda de prensa, al hablar de la incurable enfermedad de su actual esposa, Rosalba Welter Portes Gil. Aunque en su momento lloró devastado por el mal que la aqueja, ahora, el intérprete de rock dio sentencia de muerte para la madre de sus hijos, mostrándose resignado a lo inminente.

Hace más de 30 años, Enrique llegó al altar con Rosalba, y desde ese momento han sido una pareja unida, sólida y aparentemente sin graves problemas amorosos. Sin embargo, por desgracia han tenido que luchar contra corriente con el tema de la salud, pues Welter desde hace años que lucha en contra de las complicaciones pulmonares por su EPOC, enfermedad pulmonar crónica, que la ha llevado a tener varias crisis de salud y a ser hospitalizada, preocupando al padre de Alejandra Guzmán, que en su momento declaró que estaba sufriendo mucho al respecto.

Pero ahora, este 14 de febrero del 2025, a varios meses de la última hospitalización de su esposa, el exesposo de Silvia Pinal se ha mostrado más tranquilo y declaró que desgraciadamente la madre de sus hijos menores se enfermó por fumar, y el cigarro es veneno que mata a la gente y que se llevará a la tumba a todos que lo consuman: "Mi esposa cometió el mismo error que han cometido mucha gente, que es prender un cigarrillo, el cigarrillo es parte del veneno con el que se van a morir todos ustedes, los que fuman".

Ante esto, pareciendo bastante rudo, el intérprete de Popotitos y La Plaga, destacó que la enfermedad que padece su mujer ya no tiene cura y está progresando, confesando que desde hace poco ya necesita un tanque de oxígeno que la siga a todas partes para poder oxigenar su cuerpo, ya que no puede por sí sola: "Lo que hoy tiene mi mujer es una enfermedad que se llama EPOC, que es una enfermedad progresiva pulmonar que no es curable, ella hoy, detrás de ella lleva un tubo con oxígeno

Finalmente, y luciendo resignado al diagnostico que le dieron los médicos, el padre de Luis Enrique Guzmán destacó que ahora Rosalba solo sufre las consecuencias de haber cometido el error de fumar, pero que al menos en su momento fue muy feliz al momento de estar fumando uno de sus cigarrillos y ahora no queda más que enfrentar los resultados: "Ella fue muy feliz mientras que estaba fumando, pero ella ahora nos demuestra que fumar mata".

Fuente: Tribuna del Yaqui