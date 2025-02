Lo saca del clóset: Ex de Liam Payne afirma que el cantante luchaba contra su orientación

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida modelo e influencer, Maya Henry, ha vuelto a hacer explosivas declaraciones sobre su expareja, el hoy difunto cantante británico, Liam Payne, declarando que el joven se mentía así mismo y a todos a su alrededor, pues al parecer luchaba contra su verdadera orientación sexual, y sin miramientos lo sacó del clóset, pues afirma que ella lo atrapó coqueteando con hombres por teléfono mientras eran pareja.

Han pasado casi cuatro meses del terrible fallecimiento del cantante británico por caer de un balcón, ubicado en su habitación en el tercer piso de un hotel en Argentina, y la polémica sobre su vida sigue estremeciendo a sus fans. La exprometida del exintegrante de One Direction, acaba de dar nuevas declaraciones sobre su tormentosa relación, afirmando que el que ellos no tuvieran algo sano, se debería a que Payne sería homosexual y trataba de reprimirlo.

Este hecho ha comenzado a hacer meollo en varias personas y pone en duda la verdadera orientación sexual del cantante, debido a que a tan solo un par de semanas del deceso de Liam, Reynaldo Grassi, uno de los implicados en el deceso que se encuentra siendo juzgado por cargos de su muerte al facilitarle drogas, declaró que Payne tuvo relaciones íntimas, un par de días antes de su deceso y que fue muy lindo con él.

Maya y Liam casi se casan pero ella ahora pone en duda su sexualidad. Internet

Según Maya, el intérprete de temas como For You, mientras que estaban juntos, él ya estaba presentando un comportamiento errático debido a que estaba consumiendo drogas y alcohol sin control alguno, y hasta le habría atrapado teniendo conversaciones de índole sexual con otros hombres, señalando que "Liam tuvo problemas con su sexualidad" y que "había fragmentos de sí mismo con los que estaba luchando, partes de su identidad que no estaba listo para enfrentar por completo".

Maya destacó que cuando comenzó la pandemia por el Covid-19, las cosas solamente comenzaron a aumentar, debido a que siente que el no tener nada que lo alejara de eso, era como si lo arrojaran a una arena para luchar contra un odio a él mismo: "Fue como si tomaras a alguien con problemas de salud mental, problemas con su sexualidad y adicciones, y luego le quitaras todo lo que lo mantenía ocupado, dejándolo solo con sus propios demonios".

Si bien lo amaba profundamente, hizo cosas que me lastimaron de maneras que nunca entenderé del todo y continuó hiriéndome años después de que terminamos", concluyó.

Liam y Kate tenían casi tres años juntos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui