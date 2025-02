Murió en avionazo: Actriz sufre accidente; llena de luto a 'Venga la Alegría' con dura notica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida cantante, Marisela, recientemente ha abierto su corazón en una entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación, y ha llenando de luto a la industria al hablar sobre la trágica muerte en avionazo que sufrió hace casi dos meses. De la misma manera, se sinceró sobre su propia preocupante salud tras terrible accidente que la llevó al quirófano, compartiendo una dura noticia.

A mediados del mes de enero del año en curso, los millones de fans de la querida intérprete de Dama de Hierro quedaron en shock, cuando el equipo de la cantante mencionó que deberían de cancelar su concierto en Acapulco, que estaba programado para el pasado 1 de febrero, debido a que fue sometida a una cirugía de emergencia: "Hace unos días tuve una intervención quirúrgica que no podía esperar más. Lamentablemente esta causa de fuerza mayor me obliga a posponer mi presentación en Acapulco el próximo 1 de febrero". En ese mismo momento afirmaron que estaba fuera de peligro y en reposo.

Ahora, tras un mes de este lamentable hecho, Marisela regresó a México y brindó una rueda de prensa previo al show que dará este 14 y el 15 de febrero. Al ser cuestionada por el matutino de TV Azteca sobre su accidente, la cantante no quiso revelar qué le pasó, pero dejó en claro que se encuentra bien para subir al escenario y señaló contundente que se recupera exitosamente: "Fue algo pesadito, pero aquí estoy, estoy bien, nada que no pueda controlar y tu sabes, aquí estoy, estoy bien y no estoy haciendo nada, tengo concierto, pero cantó con la garganta no con el cuerpo, yo soy cantante".

Desgraciadamente, en medio de las buenas noticias sobre sus presentaciones y su salud, tristemente la querida cantante mexicano estadounidense, declaró que sus dos nietos y su hija, Marilyn Odessa, siguen devastados por la muerte de su exyerno, Fabián Abarca, y les ha sido complicado reponerse. Quién fue su mánager por varios años, tristemente falleció el pasado 22 de diciembre del 2024 en un accidente de avioneta, la cual sobrevolaba los límites de los municipios de Santa María del Oro y Quitupan, en Jalisco, que junto a él, dejó otros seis muertos.

Fue algo muy difícil, es algo todavía muy difícil para los niños, no es fácil perder un papá así, especialmente cuando están tan jóvenes como ellos", externó Marisela.

Finalmente, la intérprete de Me Caí De La Nube destacó que ella ha estado tanto para su hija como para sus nietos y que puedan recargarse en ella para llorar esta triste pérdida, afirmando que están juntos casi todo el tiempo y da lo mejor de sí para que sonrían y vayan poco a poco aliviando ese dolor que los embarga: "Les he ofrecido todo mi corazón, y mi fuerza, yo trato lo mejor posible para que sean fuertes y sigan viviendo aunque sea muy difícil. Mi hija está conmigo casi todo el tiempo y platicamos, ¿qué podemos hacer?, nada más que ser fuertes".

Fuente: Tribuna del Yaqui