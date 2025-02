Romina Marcos y Laura Salzar se comprometen; fans estallan: "¿Qué no llevan media hora?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Laura Salazar y Romina Marcos anunciaron hace casi dos meses su noviazgo; sin embargo, todo parece indicar que las jóvenes están más que seguras de que están hechas la una para la otra, motivo por el que la influencer de TikTok decidió dar el paso y proponerle matrimonio a la hija de Niurka Marcos. Esta noticia tomó por sorpresa a propios y ajenos, puesto como se mencionó antes, no llevan mucho de haber hecho oficial su noviazgo.

En las imágenes que han salido a la luz gracias a las historias de las amigas íntimas de ambas famosas, se puede notar que ambas se encuentran sentadas en un sillón, mientras disfrutan de la proyección de un video en el que fueron tomados varios momentos especiales que han vivido juntas, así como también se pueden apreciar diversos ramos de rosas, luces y adornos que proporcionan un ambiente romántico.

Laura Salazar y Romina Marcos se comprometen

Créditos: Instagram @yosoyaxhe

Como ya todos sabrán, dichos videos terminaron por dar el salto a redes sociales, donde la gente no tardó en comenzar a expresar su opinión sobre el compromiso de ambas estrellas y aunque hubo un buen número de personas que no dudaron en apoyar a la creadora de contenido y a la exparticipante de MasterChef Celebrity, la realidad es que también se reportaron comentarios que tomaron con humor la situación.

Y es que, como se indicó anteriormente, la pareja no tiene mucho tiempo de haber formalizado su relación, por lo que hay gente que considera que ambas debieron esperar un poco más antes de concretar un compromiso: “¿Qué no llevan media hora?”, “Y les decían exagerados a Emilia y Leslie?”, “Escupí el pozole, llevan 10 minutos de novies”, “Qué disfruten su momento después ya veremos”, “Felicidades a las dos, ¡qué hermoso el amor es amor no importa nada más”.

Internet estalla en burlas por compromiso de Laura Salazar y Romina Marcos

Hasta el momento se desconoce si la pareja ya cuenta con la fecha de la boda, cabe señalar que, por el momento, la famosa madre de Romina, Niurka Marcos, se encuentra encerrada en La Casa de los Famosos All Stars, por lo que aún no se ha enterado de que su hija está comprometida y habrá que esperar hasta que salga del reality show para poder saber cuál será la impresión de la polémica cubana.

