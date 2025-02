Televisa despide a Galilea Montijo: Tras fraude, ella será la nueva conductora de 'LCLDF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el fraude en ¿Quién es la Máscara?, donde fue involucrada, sí está afectando a la querida presentadora, Galilea Montijo, debido a que se acaba de especular que sería despedida por Televisa tras más de 30 años trabajando. Esto debido a que fue la propia Adela Micha, quien mediante su programa confirmó en que será la nueva conductora del polémico reality show, La Casa de los Famosos México.

A un par de meses de que llegó a su final el reality show, estalló 'la bomba' sobre que presuntamente, Anahí había hecho trampa y a través de su mánager, Danna Vázquez, que también fue la de Montijo por muchos años, consiguió la lista de varios de los participantes y sus botargas. Ante esta situación se desató el escándalo y comenzó a hablarse de posibles demandas y de una investigación para aclarar lo sucedido, incluso tanto Anahí como Galilea se deslindaron de Vázquez y anunciaron que ya no tendrían relación laboral.

Aunque Montijo fue parte de la temporada como una de las botargas e incluso estuvo a punto de ganar, se ha dicho que la televisora también la investigará y por ello es que no formaría parte de la tercer temporada del reality producido por Rosa María Noguerón. La presentadora de Hoy se mantiene firme en su inocencia y apoya a Televisa en la investigación: "La producción tienen todo el derecho de investigar qué fue lo que pasó. Yo me hago a un lado para que las investigaciones lleguen a dónde tenga que llegar y se aclare lo antes posible. No me daría nada más gusto que se arreglaran las cosas".

Ahora, se cree que Televisa tomarían la decisión de quitarle proyectos a Montijo como castigo y uno de ellos sería La Casa de los Famosos, debido a que a través de su programa La Saga, Adela confirmó que será la nueva presentadora y declaró que debido a que también es parte de Univisión, tiene un contrato de confidencialidad que no puede romper y no revelará nada que no sea autorizado: "Ahora ya no me van a dejar hacerlo, porque ya lo revelé. Como Televisa ya es Univisión, el non-disclosure es bien clavado, bien gringo".

Es por este motivo que agregó que tenía un promocional que ya grabó y que tiene la libertad de mostrar: "Aquí estoy conduciendo La Casa de los Famosos, un promocional que grabé hace un par de días y ya me dieron permiso de hacerlo extensivo, entonces, próximamente nos veremos". Hasta el momento, la presentadora de Netas Divinas no ha salido a aclarar nada, y Micha no ha confesado si Montijo fue despedida o si simplemente será presentadora secundaría como Cecilia Galliano u Odalys Ramírez.

Fuente: Tribuna del Yaqui