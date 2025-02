Alejandra Tijerina hace 'arder' 'LCDLF All Stars'; Aleska y 'Fuego' se unen en su contra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que al inicio se pensó que Alejandra Tijerina sería solo un "mueble" y casi sale en la primera semana de competencia, ahora se está convirtiendo en la chispa que hace arder La Casa de los Famosos All Stars y ya está siendo el dolor de cabeza de varios de los integrantes, como Aleska Génesis y las mujeres del cuarto 'Fuego', que desde hace día se han unido en su contra para tratar de sacarla del reality de Telemundo.

Desde que entró, Tijerina no ha dejado de dar de que hablar, debido a que se dijo que tendría peleas con Dania Méndez porque venían enemistadas desde el exterior, pero, conforme pasaban los días le estaban aplicando la etiqueta de "mueble", pues solo se veía dormir o sentada sin "hacer la gran cosa". Pero, después de casi de ser nominada en la primera semana y casi irse, de no ser por la salvación de Aleska Génesis, se ha convertido en básicamente el centro de atención.

Esto pues la exnovia de Clovis Nienow dijo arrepentirse de haberla salvado afirmando que estaba con el ego por los cielos y era insoportable, ya que Alejandra dejó en claro que juega para 'Tierra' únicamente y hará lo que más le convenga a ella y a su equipo, no al resto, por lo cual varios de los habitantes se han ido en su contra, como fue el caso de Valentina Balderrama, quien tras el robo de salvación se metió y le gritó por "dejarse ganar", a lo que la reina de belleza le dejó en claro que no se debería de meter en problemas ajenos, ya que antes no tenía problemas con ella, pero desde ese momento sí e iba a ignorarla por ser "grosera".

Alejandra de la misma manera ha tenido enfrentamientos con Laura Bozzo, después de que paso a Paty Navidad a 'Tierra' y la mandó a 'Fuego', pues mientras que la peruana afirma que lo hizo de manera intencional para irse en su contra, Alejandra dejó en claro que no fue así, pero cansada de la misma queja ha sacado las garras y tras intentar de hacer entender a Bozzo que pueden trabajar en equipo sin estar en el mismo cuarto, arremetió en su contra.

Pero, inesperadamente con quien tiene una enemistad cantada y podría no tener reconciliación como con las anteriores, es con Julia Gama, ya que la brasileña ha dejado entrever que la originaria de Sonora podría haber tenido que ver con su expareja, Rafa Nieves, algo que ver desde antes de que ellos terminaran, por lo que ha estado hablando pestes con quien sea, y por ende, cuando perdió el robo de salvación se lanzó en su contra.

Al haber sido salvada por Aleska el pasado domingo 9 de febrero, todo el cuarto Fuego al ver que fue de las que ganó el liderato de la semana y teniendo la oportunidad de salvar a alguien, pensaron que sería "agradecida" y los ayudaría para salvara a uno de los suyos de quedarse con la salvación, pero como la perdió ante Uriel del Todo, Julia le reclamó que se dejó perder para no ayudarlos como debería, a lo que Manelyk González se metió para dejar en claro que no le debe nada a nadie: "Fuego no salvó a Alejandra, la salvó Aleksa, tú no estabas ahí, se supone que tú no estabas con fuego, estabas jugando independiente, ahora sí te conviene".

Ante todos estos dimes y diretes, Tijerina entiende la raíz del enojo de Julia y por eso este sábado 15 de febrero, está hablando con Rey Misterio y parte de su cuarto sobre los problemas que Gama se está inventando con ella por el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando a ella no le interesa y las veces que salieron fue un auténtico patán: "Lo invité a una fiesta de mi mejor amiga, él empezó a tomar, yo no tomo alcohol, es arrogante, cree que es mejor que los demás, no es caballeroso, mis amigos se dieron cuenta, el wey tomando de la botella, llegaba la cuenta y él se volteaba".

Fuente: Tribuna del Yaqui