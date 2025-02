¿Angela Aguilar embarazada? Leonardo Aguilar hace tremendo comentario sobre su familia

Ciudad de México. - La familia Aguilar volvió a ser el centro de atención, esta vez por unas declaraciones de Leonardo Aguilar que generaron confusión y especulaciones sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia. Durante una entrevista en La Saga con Adela Micha, el cantante habló sobre sus proyectos profesionales y su vida personal, pero lo que más llamó la atención fue su respuesta inesperada ante la posibilidad de un nuevo miembro en la familia.

Durante la conversación, la periodista preguntó directamente si pronto habría hijos en la familia Aguilar. Leonardo, con entusiasmo, respondió: “(Oye, ¿y ya va a haber hijos en la familia o no?)... que yo sepa no, ¡ah sí! La pug de Ángela”.

Ese comentario causó revuelo entre los seguidores, quienes inicialmente pensaron que se refería a un posible embarazo de su hermana Ángela Aguilar. Sin embargo, el cantante aclaró rápidamente que hablaba de la mascota de su hermana, quien está a punto de tener cachorros.

No, no, no, no estoy jugando es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos cinco pugs negros y todo empezó por esa pug. Ángela se la compró antes de la pandemia y un día me manda una foto diciéndome: ‘Yayo, ¿no ves que está un poquito gorda la niña?’ y le respondí que sí. Y sí, tiene cinco cachorros, va a ser cesárea por ser pug”, explicó.