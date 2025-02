Ángela Aguilar no obtendría el Billboard Women in Music 2025; Pepe Aguilar pagaría por él

Ciudad de México.- De nueva cuenta Ángela Aguilar se encuentra en medio de una fuerte polémica, ya que es señalada de no obtener por mérito propio el que sea premiada en el Billboard Women in Music 2025, como ha estado presumiendo en sus redes sociales, sino que han vuelto a afirmar que Pepe Aguilar pagaría por él, y habría hecho varios movimientos para que la colocaran en la portada de la revista Billboard.

Hace un par de días, la intérprete de En Realidad presumió en sus redes sociales que va a recibir el Breakthrough en el evento Billboard Women in Music 2025, el cual reconoce a las mujeres más influyentes de la industria musical de todo el mundo. Será el próximo 29 de marzo que se transmita el evento en el YouTube Theater de Los Ángeles y en el que se dice que la joven va a presentarse. Como era de esperarse, una vez más el público pone en duda que lo merezca y señalan que no tiene méritos propios.

Como se sabe, a finales del 2024, cuando fue reconocida como 'Mujer del Año', se acusó al intérprete de Por Mujeres Como Tú de haber pagado a la revista Glamour Latam, para que nombrara a la menor de sus hijas como parte de la prestigiosa lista, en la que hubo mujeres como Galilea Montijo. La razón que dieron internautas, y que hasta firmaran peticiones, fue por su relación con Christian Nodal, pues afirman que fue su amante y separó a una familia, ya que él estaba con Cazzu y se acababan de convertir en padres.

Fue el polémico comunicador de espectáculos, Javier Ceriani, quien acusó a los Aguilar de seguirle comprando méritos a la menor de la dinastía, pues asegura que la razón del premio y que esté en la portada Billboard, es por su dueto con el pianista Arthur Hanlon, que realizará el 20 de febrero en Premios Lo Nuestro: "Para lograr esta portada, hace un dúo con el supuesto famoso pianista Arthur Hanlon… ¿Por qué Ángela se une al pianista? Porque Ángela arregló la portada uniéndose, nada más y nada menos, que con el esposo de la directora de la revista Billboard, Leyla Cobos".

Claro, si vos hacés un dúo con el esposo de la revista Billboard, ¿cómo no te van a dar la portada de la revista Billboard? Si no estás con el pianista, no figuras en ningún lado “compra portadas", agregó Ceriani.