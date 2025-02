Cynthia Klitbo es hospitalizada de urgencia en Guadalajara; la picó una viuda negra

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Imagina que vas de vacaciones a uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, el cual ha sido la cuna de grandes estrellas como es el caso de Alejandro Fernández, Eduardo España, Jacqueline Bracamontes y el mismísimo Peso Pluma. Se trata de un lugar lleno de gastronomía y lugares para visitar como es el caso de Jalisco; pero toda esta grata experiencia de ve nublada por la intervención de un pequeño insecto, ¿cómo te sentirías?

Pues esta amarga experiencia es la que le tocó vivir a la querida actriz de telenovelas Cynthia Klitbo, quien fue de vacaciones a la hermosa ciudad de Guadalajara, sin esperar que sería atacada por uno de los insectos más temidos por la sociedad, se trata de la viuda negra, la cual la picó, al parecer sin que ella se diera cuenta. Según lo dicho por la famosa, los médicos decidieron decirle que la había mordido un bicho, aunque se negaron a darle su nombre coloquial.

“Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, enfatizó la famosa a través de su cuenta de Instagram.

Cynthia Klitbo es mordida por una viuda negra

Créditos: Instagram @laklitbocynthia

La actriz de Como tú no hay dos, De que te quiero te quiero, Hijas del a luna y Teresa compartió que todo ocurrió durante la jornada del pasado 14 de febrero cuando sintió que sus músculos comenzaban a contraerse en la zona de la picadura, para luego vivir una escena de cuento de terror: “Se me vino el pedazo de la piel entera (…) Me picó una pu… viuda negra, me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear (morir). No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme”, aclaró la estrella de televisión.

Si bien, Cyinthia grabó todo desde la cama de un hospital, la realidad es que actualmente se encuentra bien y estable, puesto logró recibir ayuda de inmediato. Cabe aclarar que la viuda negra es muy conocida en la cultura popular por los daños que puede ejercer en la gente; sin embargo, algunas fuentes indican que su mordedura no siempre puede llevar a la muerte de la gente, aun que sí es de alto riesgo por los menores, personas mayores y la gente con el sistema inmune debilitado.

Cynthia Klitbo es hospitalizada por la mordida de una viuda negra

Créditos: Instagram @laklitbocynthia

La viuda negra es una araña que se encuentra en varias partes del país como es el caso de la Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Cabe aclarar que este tipo de arañas no suelen ser agresivas y rara vez entran en contacto con el ser humano; sin embargo, es de vital importancia que, en caso de ser mordido por este insecto, lo mejor es que busques atención médica de inmediato.

Fuentes: Tribuna