Enrique Guzmán estremece a Televisa con dura confesión de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Enrique Guzmán, recientemente brindó una reveladora entrevista, en la que logró estremecer a Televisa, al hablar el complicado proceso que se encuentra enfrentando la mayor de sus hijas, Alejandra Guzmán, con el tema de la reconciliación de su única descendiente, Frida Sofía, señalando que ha sido imposible sanar las heridas, haciendo una dura confesión al respecto.

Después del triste fallecimiento de Silvia Pinal, se reveló que Alejandra y Frida, tras más de cinco años peleadas, primero a causa de Christian Estrada y por último a causa de las acusaciones de abuso de la joven a su propio abuelo, habían tenido un acercamiento para poder hacer las paces por todo este drama que las envuelve. Fue la propia rockera que señaló que su madre logró ese "milagro", pues en medio del dolor ambas pudieron contactarse y hablar un poco.

Pero, poco después de las especulaciones sobre una reconciliación la intérprete de Ándale negó rotundamente lo dicho en su cuenta de Instagram con mensajes que fueron sumamente criticados, en los que señala que no puede recuperar una relación madre e hija cuando realmente nunca tuvieron una. Mientras que por su parte, la intérprete de Yo Te Esperaba declaraba que hubo un acercamiento y estaban construyendo ese puente para poco a poco sanar su relación.

Ahora, tras tantos dimes y diretes, el intérprete de La Plaga y Popotitos, dio una noticia que dejó en shock a todos, pues afirmó que no hay reconciliación entre madre e hija debido a la enfermedad mental que padece Frida, asegurando que tiene una doble personalidad difícil de controlar que desgraciadamente no las deja avanzar en su reconciliación: "No se han reencontrado ni nada, desgraciadamente, no. La niña tiene doble contacto de su vida, de repente, piensa una cosa y luego piensa otra. Es una doble personalidad muy difícil de controlar. Como quisiéramos, no (se ha dado lo del reencuentro)".

Finalmente, Enrique se negó a decir más sobre la exparticipante de Mira Quién Baila, señalando que lo único que podía decir es que era una situación muy complicada por la que su hija atravesaba y le era muy difícil reconocer. Por otro lado, se dijo muy preocupado por su hijo, Luis Enrique Guzmán, declarando que ha sido el que más ha sufrido por el deceso de Silvia, y que teme por la manera en que arranca en su moto para despejarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui