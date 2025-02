¿Furioso con Eugenio Derbez? José Eduardo Derbez reacciona a ausencia en bautizo de Tessa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, José Eduardo Derbez, atendió a la prensa en uno de los momentos más importantes de su vida, el bautizo de Tessa González, su primogénita, y ante las insistentes preguntas sobre su padre, Eugenio Derbez, mostrando su inesperada reacción a la ausencia de su familia a este momento especial, ¿acaso sí se encuentra furioso con el actor de Televisa por no estar presente?

Este 15 de febrero, el joven actor, junto a su pareja, Paola Dalay, se encuentran celebrando a su primogénita, pues la han bautizado a sus siete meses de nacida. La pareja atendió a la prensa después de la emotiva misa y revelaron que es Victoria Fayad, la hermana menor de José Eduardo por parte de Victoria Ruffo y Omar Fayad, y su mejor amigo desde los dos años, Gilberto Loyo, los padrinos de la nena, destacando que fue así porque saben que siempre van a estar ahí para ella porque desde que nació la procuran todo el tiempo.

Contrario a las filas de honor que tuvo la familia materna del presentador de Miembros Al Aire, amistades cercanas como Joely Bernat, y la familia de Dalay, los Derbez brillaron por su ausencia, llamando la atención de todos, como era de esperarse. La primera en hablar al respecto fue Ruffo, quien aseguró que todos tenían invitación y negó rotundamente tener algo que ver con la ausencia de su expareja y su familia.

Por su parte, el actor de Renta Congelada y El Roomie, coincidió con lo dicho por su madre y dejó en claro que no está enojado con ninguno de sus hermanos, ni con su padre o Alessandra Rosaldo, pues él comprende que tenían un compromiso inamovible, destacando que él no tenía la agenda de los Derbez ni de nadie, y él eligió la fecha basado en su agenda y la de su pareja, y por eso entienden a las personas que no pudieron estar presentes, pidiendo no inventen que hay problemas entre ellos.

Pero, como era de esperarse, se le insistió un poco en el tema, cuestionándole que pensaba de que faltaban porque celebrarían a Vadhir Derbez para irse a ver a las ballenas, a lo que con su usual sentido del humor fingió que se sentía ofendido por su excursión y faltar al bautizo de su hija, pero al final, de manera seria se mantuvo firme con su opinión de que no estaba molesto con ninguno de los Derbez y respetaba sus ocupaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui