Imagen TV cancela Enamorándonos: Bajo rating y vencimiento de licencia marcaron su final

Ciudad de México. - Imagen TV puso fin a otro de sus programas en busca de consolidarse en el rating nacional. Ayer viernes 14 de febrero, Enamorándonos llegó a su última emisión, en medio de rumores sobre la crisis de audiencia que atraviesa la televisora. Incluso se especula que otros formatos, como Sale el Sol, podrían correr la misma suerte.

Los conductores del programa, Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, señalaron que solo se trata del final de la primera temporada y que "todo podría pasar en el futuro". Sin embargo, los comentarios negativos en la transmisión en vivo a través de YouTube sugieren que la cancelación se debió a la baja audiencia.

Las cifras de HR Media, empresa que analiza el comportamiento de las audiencias en México, respaldan esta teoría. El jueves 13 de febrero de 2025, Enamorándonos alcanzó solo 223 mil televidentes, un número considerablemente bajo en comparación con la competencia:

Canal de las Estrellas: 1 millón 73 mil televidentes.

Azteca 7: 642 mil televidentes.

Además, la periodista Flor Rubio ya había adelantado que, aunque el programa no tuvo un desempeño catastrófico, no alcanzó las expectativas necesarias para mantenerse en el aire. Además, el vencimiento de la licencia llevó a la cancelación del formato, a pesar de que solo llevaba siete meses de transmisión desde su estreno el 8 de julio de 2024.

En su última emisión, Enamorándonos contó con invitados especiales como Lalo Carrillo, Mariana H y Heidy Infante. Además, se oficializaron varias parejas: Regina y Saúl, Franco y Susy, Yamil y Karen, Arturo y Marcela, entre otros.

Momentos destacados del final incluyeron la entrega de un anillo de promesa de Gidalthi a Val y la propuesta de matrimonio de Pay a Alessitha, quien aceptó.

Hay que decir que el programa cerró con un emotivo discurso de Mauricio Mancera: “Señoras y señores, lamentablemente tenemos que despedirnos el día de hoy. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Ha sido un verdadero honor que nos permitan llegar a su casa todas las tardes en horario estelar. Para nosotros fue un privilegio y tenemos que agradecer a muchas personas, sobre todo a ustedes, el público”, expresó.

Agradeció también a los ejecutivos de Imagen Televisión y Endemol, a la producción, a los participantes y a la banda El Amarre, que acompañó musicalmente el programa.

México, muchísimas gracias por enamorarse con nosotros. Y quién sabe, en una de esas nos estamos viendo muy pronto, en donde usted ni se imagina. Los queremos, buenas tardes”, finalizó Mancera.

Tras el fin de la primera temporada de Enamorándonos, se espera que Mauricio Mancera y Gaby Ramírez se integren como conductores de Sale el Sol a partir del próximo 3 de marzo. Resta por ver si Imagen TV apostará por una segunda temporada del programa o si buscará nuevos formatos para mejorar su audiencia.

Fuente: Tribuna