Kenia Os y Peso Pluma desatan rumores de ¿boda? con este gesto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El mundo del espectáculo se vio sacudido el pasado 14 de febrero cuando Kenia Guadalupe Flores Osuna y Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocidos como Kenia Os y Peso Pluma, se convirtieron en tendencia en redes sociales tras una serie de publicaciones que avivaron los rumores sobre un posible romance.

El punto de inflexión en la especulación sobre su relación se dio durante el Super Bowl LIX, donde ambas estrellas fueron captadas compartiendo un apasionado beso en medio del evento deportivo. Este gesto desató un sinfín de reacciones en redes sociales y generó una ola de memes que no tardaron en viralizarse.

Horas antes del beso, Peso Pluma compartió en su cuenta oficial de TikTok un video en el que aparecía bailando con una mujer, aparentemente Kenia Os, su tema Morena en medio de un paisaje nevado. Ambos llevaban cascos de seguridad con lentes, lo que impedía confirmar la identidad de su acompañante, pero los fans no tardaron en relacionarlo con la influencer y cantante.

Por su parte, Kenia Os avivó más los rumores al compartir en su cuenta de Instagram una serie de historias mostrando la sorpresa que recibió por San Valentín. Se trataba de una cena romántica en una cabaña decorada con velas y pétalos de rosas rojas. Sin embargo, la cantante no reveló quién fue el responsable del detalle, lo que mantuvo en vilo a sus seguidores.

Hay que decir que ayer en la noche del 14 de febrero, Kenia Os publicó un misterioso mensaje en su cuenta de X: "I said yes" (Dije que sí). Aunque la artista no dio detalles sobre el significado de su declaración, los internautas interpretaron el post como una confirmación de su relación con Peso Pluma, o incluso, una propuesta de matrimonio.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: "¿Dijiste que sí al noviazgo o al casamiento, Kenia?", "Noviazgo, boda, tener un hijo, vivir juntos, no se me ocurre nada más”, "LOS AMO. Peso, no le hagas nada malo a mi niña”, "¿Ya tienes novio amor?" Y "Sí es la oficial y sí se dicen bebé".

Hasta el momento, ni Kenia Os ni Peso Pluma han confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesto noviazgo. Sin embargo, han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha reforzado las especulaciones en torno a su relación.

El Super Bowl LIX no solo fue el escenario del triunfo de Las Águilas de Filadelfia sobre los Jefes de Kansas City, sino también un evento marcado por momentos virales protagonizados por celebridades, como el abucheo a Taylor Swift y el espectáculo del medio tiempo de Kendrick Lamar. Entre estos sucesos, el beso de Peso Pluma y Kenia Os se llevó los reflectores, consolidándose como uno de los momentos más comentados en redes sociales.

La relación entre ambos cantantes sigue siendo un misterio, pero los fans continúan atentos a cualquier nueva pista que pueda confirmar el romance que ha acaparado la atención del público.

Fuente: Tribuna