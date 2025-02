Luto en Televisa: Michelle Renaud sufre trágica muerte en España; Matías llora su pérdida

Madrid, España.- La reconocida actriz mexicana, Michelle Renaud, de nueva cuenta se encuentra en medio de un doloroso proceso, al sufrir trágica muerte, que ha llenado de un muy triste luto a Televisa, mientras que se encuentra viviendo en España, al lado de sus dos hijos y su esposo, Matías Novoa, el reconocido galán de melodramas, quien se encuentra llorando la pérdida de uno de sus mayores amores.

Michelle hace más de tres años se encuentra en una relación amorosa con Matías, y en ese tiempo han logrado conformar una familia unida sólida, con Alex Novoa, hijo de Novoa de otra relación, Marcelo, el hijo de Renaud de su matrimonio anterior, y su hijo en común, Milo Novoa Renaud, además de sus dos amadas mascotas. Todos ellos tienen casi un año en el país europeo para pasar una vida tranquila con su recién nacido.

Desgraciadamente, mientras que ambos se toman un descanso de Televisa y se encuentran en España con sus hijos, Michelle y Matías sufren por la repentina muerte de su amada Venus, la hija perruna que había estado acompañando a Novoa desde hace 11 años. Los actores de La Herencia compartieron la dolorosa noticia mediante sus respectivas cuentas de Instagram, dejando en claro el dolor que sienten al respecto: "Venus, te voy a extrañar. Pensé que las falsas alarmas nos habían preparado, pero no. Te amo venusina hermosa", escribió Michelle.

Junto a fotos y videos, en los que se puede ver a Venus jugando con sus dos hijos, dejándose abrazar, al pasear o simplemente posando para postales familiares, la actriz de Quererlo Todo reveló que ya tenían tiempo esperando ese momento, y aunque no mencionó enfermedad, se cree que sería una ocasionada por la edad y por ende no habría mucho que hacer. Por su parte, Matías le agradeció todo el tiempo que estuvo a su lado y todo el amor que le brindó en la más de la década que fueron compañeros de vida.

GRACIAS MI NENA HERMOSA, compartimos casi 11 años juntitos. Gracias por tu amor incondicional, por tus travesuras, por tus locuras, por tu compañía. ¡See you in the next life my QUEEN!", externó Novoa.