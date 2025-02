"Me dolió mucho": Raquel Bigorra recuerda traición de Daniel Bisogno en plena crisis de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la actriz y conductora Raquel Bigorra de nueva cuenta fue cuestionada sobre si ha podido tener comunicación con Daniel Bisogno, quien esta semana regresó a terapia intensiva debido a fallas en los riñones y pulmones. Aprovechando el espacio y micrófonos de la prensa, la también cantante recordó lo que vivió cuando su propio compadre la acusó de traición y la destrozó en televisión nacional.

Como se sabe, 'El Muñeco' acusó a Raquel de haber filtrado intimidades de su divorcio de Cristina Riva Palacios, provocando un supuesto veto dentro de TV Azteca. Tras enterarse que su excompadre ahora nuevamente enfrenta complicaciones, la cubana dijo: "Saben que desde hace 5 años no tenemos comunicación, no nos comunicamos, sé lo que pasa porque es mediático, doloroso y triste, cada vez que oigo noticias de que va al hospital digo 'chin...'".

Asimismo, Bigorra resaltó que pese a que no tiene una buena relación con Daniel, siempre le deseará lo mejor: "Pronta recuperación, y que salga de esto pronto, no solamente es la enfermedad, es la familia, me ha tocado vivirlo con otras personas y el tema del hospital es muy duro, toda la situación es durísima, desgastante".

Raquel Bigorra y Bisogno se distanciaron desde hace 5 años

Dicen que nunca ha estado en situación de peligro, el público luego dice que es una situación crítica pero sea lo que sea, ojalá que sea cierto que no corre peligro", añadió.

Como era de esperarse, los reporteros le preguntaron a la exconductora de Venga la Alegría si había la posibilidad de que se reconciliara con Dani, por lo que ella respondió: "A lo largo de todo este tiempo, cerré el ciclo muy bonito, a pesar de los ataques y de lo falsos y toda la ola mediática me he mantenido igual, sin hablar de más, sin contar ni una intimidad, ni nada de lo que vivimos".

Asimismo, Bigorra compartió que en este momento le guarda rencor a quien fuera su mejor amigo: "En mi corazón no tengo nada qué reclamarle y él lo sabe, en mi corazón no hay rencor ni malas cosas, siempre me acuerdo de lo bueno". No obstante, puntualizó que sufrió mucho cuando el conductor la acusó falsamente de filtrar su divorcio y supuestas preferencias homosexuales: "Lo que viví en su momento hace 5 años fue espantoso, horroroso, no se lo deseo a nadie, pero comparado a la situación que está viviendo que es la salud, la gente se equivoca, en su momento me dolió muchísimo pero ya pasó"

Ya puedo ir a las alfombras sin el temor de decir 'chin, me van a preguntar', le deseo que se recupere", añadió sobre dar vuelta a la página.

