"No dio nada": Victoria Ruffo manda mensaje a Eugenio Derbez tras faltar a bautizo de Tessa

Ciudad de México.- Como una abuela orgullosa y amorosa, la famosa actriz de melodramas, Victoria Ruffo, se presentó en el bautizo de Tessa González, su primera nieta, y sorprendió al atender a todos los medios de comunicación y hacer impactantes revelaciones sobre su expareja, Eugenio Derbez. Aunque afirma que no le guarda rencor alguno, fue muy firme con el contundente mensaje que le mandó al actor y comediante por faltar al importante evento familiar.

Esta sábado 15 de febrero, José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, se encuentran de manteles largos por el bautizo de su primogénita, que en junio de este 2025 va a celebrar su primer año. Como era de esperarse, la familia de ambos estuvo presente en el tan importante día, a excepción de los Derbez, quienes al parecer ya tenían un compromiso con Vadhir Derbez desde hace mucho antes que se pactara la fecha del bautizo, según dijo Aislinn Derbez.

La actriz de Corona de Lágrimas, como abuela orgullosa fue una de las primeras en llegar a la iglesia donde se realizó el bautismo de su primera nieta, incluso que los padres y la pequeña festejada. Como siempre, Victoria atendió a los medios con una gran sonrisa y aseguró que estaba emocionada y no cabía de la felicidad de poder estar ahí con su hijo y la pequeña Tessa que se ha vuelto la luz de sus ojos, y por supuesto, respondió sobre la ausencia de Eugenio, el abuelo paterno.

Ruffo negó rotundamente al programa Hoy y a todos los medios de comunicación presente que la ausencia de Eugenio, Alessandra Rosaldo y el resto de los Derbez se deba a que presuntamente llegaron a un acuerdo para no toparse en los eventos familiares de la nena, recalcando que ellos hicieron las paces y aunque no diría que son mejores amigos, sí asegura que por su parte los rencores del pasado quedan así y claro que conviviría con todos ellos.

Ante la insistencia sobre esta gran falta familiar, usando su sentido del humor, al comienzo señaló que era mejor y así se la pasarían más a gusto, pero ya hablando en serio, destacó que ella puede comprender que hay compromisos que no se pueden cancelar y hay que cumplir, por lo que no los juzga, pero sí le mandó a decir al actor de La Familia P.Luche, que ya Tessa no tendrá otro bautizo y tampoco esos meses, que el tiempo se va y él sabe si asiste a momentos tan importantes y únicos para la bebé.

Finalmente y entre risas, cuando se le dijo que no puso ni para los tamales en el bautizo, la actriz de La Madrastra destacó que a ella no le extrañaba para nada porque "nunca dio nada" por la pequeña, pero aligeró la situación que pudo tornarse incómoda, destacando que siempre fue "algo codo".

Fuente: Tribuna del Yaqui