"Pin... viejo": Ricardo Peralta se pelea con cantante por falta de respeto a Susana Zabaleta

Ciudad de México.- El famoso comediante mexicano, Ricardo Peralta, al parecer sí es un hombre muy celoso y protector con su pareja, pues pese a que pareciera que no puede perder los estribos, su novia, la cantante y actriz, Susana Zabaleta, ha confesado que tuvo una intensa pelea con el cantante cubano, Francisco Céspedes, tras saber que durante una gira y en pleno escenario le faltó al respeto a la soprano.

La reconocida soprano hizo frente a la polémica que involucra a su actual pareja, Ricardo Pérez, quien semanas atrás encendió las alarmas tras ser hospitalizado debido a una infección viral que lo llevó a un estado delicado. Además de manifestar que su novio ya se encuentra en perfecto estado de salud, la artista de 60 años confirmó que Pérez, de 30, no se quedó de brazos cruzados tras el incómodo comentario que Susana recibió por parte de Francisco Céspedes.

Zabaleta declaró que ya no forma parte del proyecto con Céspedes, en el que también participaba a Raúl Di Blasio, destacando que su pareja la cuida mucho y no permite que le faltan al respeto, pero ella ya dejó atrás el incidente para seguir con otros proyectos: "Ricardo es celoso y no le gusta que me falten al respeto, y para él fue una falta de respeto. Y sí, gracias a Dios esta vez lo hubo ahí, y todo funcionó perfecto. Y ya, yo no hago gira con ellos, y ya lo que sigue, ¿no?".

Ante la duda de la reportera del programa De Primera Mano sobre si se sintió agredida por el intérprete de Vida Loca, dado que otras mujeres han denunciado situaciones similares con él, Susana comentó: "Bueno, es muy difícil hablar de eso, porque yo vengo de una generación violentada. Pero sí las faltas de respeto, y sobre todo enfrente de mi pareja, pues no está bonito. No es una cosa digna de un escenario, ni que tengan que verlo la gente. No está fácil. Y sí, es celoso el marido, lo siento".

Durante una emisión de La Cotorrisa, Zabaleta contó que su pareja, Ricardo Pérez, se enojó cuando Céspedes le dijo que no se acercara demasiado porque podría "faltarle al respeto". Este comentario resultó incómodo para Zabaleta y se lo hizo saber a su novio, quien a su vez no dudó en reaccionar contra el cubano: "Se lo quería madr..., a Céspedes. Me dijo (Francisco) 'Ay, no te me acerques así…', contó Susana, a lo que su novio añadió: "Pin... viejo marrano, asqueroso".

Fuente: Tribuna del Yaqui