¿Pleito con Michelle Renaud? Ex de Matías Novoa envía mensaje tras exhibir que no paga pensión

Ciudad de México.- Hace casi 1 año la actriz venezolana María José Magán dejó en shock a todo el medio artístico tras exhibir a su exesposo Matías Novoa por no cumplir con el pago de pensión alimenticia del hijo que tienen en común, Axel. La revelación que hizo la también modelo se hizo solo semanas antes de que Matías se convirtiera en padre por segunda ocasión, al lado de la mexicana Michelle Renaud.

Esto trajo muchas críticas al galán chileno y decenas se le fueron encima por traer a otro niño al mundo cuando ni siquiera se hacía cargo del mayor de sus hijos. Ahora que ya han pasado varios meses desde que expuso esta penosa situación, Magán aseguró que por el momento tanto Novoa como ella han sobrellevado este asunto de la mejor manera por el bienestar de su adolescente.

Las cosas están ahí como están, se han arreglado algunas cosas, hemos tratado de mantener la mayor cordialidad y el mejor arreglo verbal que se pueda, por la estabilidad y porque el niño esté bien, que es lo más importante, lo que más nos preocupa a los dos es que nos pongamos de acuerdo para que Axel esté bien", explicó la actriz durante la presentación de su nuevo proyecto.

Matías Novoa junto a sus dos hijos

Como se sabe, María José será parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. aseguró que nunca le prohibirá a su hijo convivir con la familia de su padre, incluyendo a su hermanito Milo, quien en los próximos meses cumplirá su primer año de vida. "La relación del niño con sus abuelos y con su papá es independiente a la relación que yo tengo con su papá, que además es de muchos años, ¿no?, yo siempre me he llevado bien con su familia de él, él también con mi familia, y siempre hemos sabido separar", indicó la famosa.

Asimismo, Magán aseguró que Axel tiene una excelente relación con el hijo menor de Novoa: "Sí, está enamorado de su hermano, lo ama con todo su ser, y también a su papá, y a todo lo que conlleva esa parte de su vida, es un niño muy maduro, muy responsable", añadió. Asimismo, la protagonista de la serie Un día para vivir recalcó que tanto Matías como ella, siempre velarán por el bienestar de su hijo en común.

Axel tiene su papá y siempre va a ver por él, y yo también por él, lo que más nos importa, es la salud emocional, mental de Axel, y que crezca con mucho amor a su alrededor, eso es lo más importante, porque es un niño que se está criando, que está en la plena adolescencia, que es una edad complicada", manifestó.

Con estas declaraciones, la venezolana dejó claro que no tiene ningún problema con Michelle Renaud ni su exmarido. Finalmente, María José confesó que no descarta volver a convertirse en madre, aunque destacó que si no logra conseguirlo estará bien con un solo hijo: "Sí, si me encantaría, me encantaría tener otro bebé, sí, si no pasa, pues tampoco pasa nada", finalizó.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria