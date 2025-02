¿Rey Carlos III, a punto de morir? Reportan que su cáncer avanza y no reacciona a quimios

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta el estado de salud del Rey Carlos III está dando de que hablar y alertando a los millones de seguidores de la Realeza, debido a que se acaba de reportar que aparentemente su cáncer avanza, y estaría lejos de una remisión, pues no reacciona a las quimios como debería de hacerlo, tornándose más agresivo en vez de disminuir, ¿acaso se cree que está a punto de morir?

En febrero del 2024, a la familia de la difunta Reina Isabel II le cambió la vida por completo y enfrentaron una dolorosa prueba que desató la locura en el Reino Unido. Tanto el Rey actual, como la futura Reina consorte, Kate Middleton, entraron a cirugía por diferentes problemas, nada graves, y salieron con un diagnóstico de cáncer que los hizo temer lo peor del mundo. En más de una ocasión se dijo que Middleton había perdido la vida y usaban un doble para ocultarlo.

Por fortuna, después de más de 10 meses de tratamiento, la esposa del Príncipe William confirmó que ya estaba libre de la mencionada enfermedad, que nunca específico si era de mama, de hígado o de que otro tipo, y que estaba en remisión. Mientras que por otro lado, se ha comenzado a rumorar que la salud del esposo de la Reina Camilla Parker, las cosas no pintan tan bien como con su nuera, pues en realidad iban a estar alargando su tratamiento de quimioterapias porque no estaría reaccionando la enfermedad como debería ante el tratamiento.

Ahora, la famosa revista, Vanidades, asegura que una fuente cercana a los anteriores Príncipes de Gales, ahora reyes, aseguró que el motivo de que se alargue su tratamiento es que su enfermedad no ha estado haciendo más que crecer, y aunque al inicio su panorama era alentador y se creía que iba a salir igual de bien como Kate, fue al revés y se habría convertido en un cáncer más agresivo que en los últimos meses lo ha estado haciendo bajar de peso sin control y molestias.

Por ahora, la revista antes mencionada, asegura que el padre del Príncipe Harry está con los ánimos arriba y no pierde la esperanza en los médicos que lo están atendiendo, pero que ha presentado varias molestias físicas y ha dejado su agenda con posibilidad de cambios, cosa que antes no hacía, pues día con día las cosas cambian y así como a veces se siente bien, hay ocasiones en las que no se quiere ni levantar de la cama. Hasta el momento el Palacio de Buckingham no ha salido para confirmar o negar lo dicho.

