Tenía cáncer: Tras 5 años retirada, actriz vuelve a 'Hoy' y a las novelas de Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien libró una dura batalla contra el cáncer de mama, reaparece en el programa Hoy y confirma que este 2025 regresará a las novelas de Televisa con un importante proyecto que reunirá a los grandes primeros actores de México. Se trata de la reconocida Patricia Reyes Spíndola, quien frente a las cámaras de matutino informó que el productor Juan Osorio la llamó para ser parte del elenco principal de su nuevo melodrama.

La primera actriz comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde 1982 y alcanzó la fama tras participar en entrañables melodramas como El maleficio, Teresa, María Isabel, La madrastra, Fuego en la sangre, La fea más bella, Una familia con suerte y El color de la pasión, donde varias veces dio vida a temidas villanas. Actualmente doña Patricia ya tiene 5 años sin actuar en Televisa, pues su última novela fue Imperio de Mentira en 2020.

Tras su larga ausencia del Canal de Las Estrellas, Spíndola confirmó que será parte del melodrama Amanecer que será protagonizado por Fernando Colunga. En entrevista exclusiva para Hoy, la primera actriz reveló su felicidad por trabajar con este galán: "Afortunadamente yo tengo ya, desde hace muchos años, una relación estrecha con Fernando de amigos, lo cual eso me ayuda mucho".

Asimismo, Patricia compartió que ya se puso en contacto con Fernando tras saber del proyecto: "Yo le puse un mensajito en las navidades y no se podía decir nada y le puse un mensajito de 'Feliz año para ti, para tu mujer y tu mamá' e inmediatamente me marcó y me dijo 'ya sabes lo que nadie debe de saber' y le dije 'sí'". Incluso, la primera actriz contó lo feliz que está Fer de saber que trabajará junto a ella.

No sabes qué gusto me da que tú vas a ser mi mamá' y yo le dije 'no sabes qué gusto me da tú vas a ser mi hijo', porque nos tenemos ese cariño", dijo.

Doña Patricia compartió también que su personaje en la historia la retará pues hará algo totalmente distinto a lo que ha hecho antes: "Hacía muchos años que no me caía un personaje tan bueno, va requerir un trabajo corporal también, eso está bien interesante, estoy feliz y agradecidísima con Juan". Y como don Eric del Castillo también estará en la historia, Reyes Spíndola dijo: "Sí, hicimos una serie y lo quiero muchisisísimo, es un tipazo, lo amo".

Spíndola también elogió a la primera actriz Blanca Guerra y reconoció que Juan Osorio formó un gran elenco para Amanecer: "Con Blanca he hecho la película La Reina de la Noche y me parece una primerísima actriz, guapísima, Juan juntó a los actores maduros y creo que juntó un elenco que nunca habían juntado en una telenovela".

