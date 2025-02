Tiene falla orgánica: Linet Puente da triste noticia de Daniel Bisogno y alarma a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara una falla orgánica, que ya fue estabilizada y superada, la reconocida presentadora, Linet Puente, acaba de romper el silencio sobre su percepción en el caso de su querido compañero, Daniel Bisogno, dando una triste noticia de su salud, pero alentando al público a no pensar lo peor. Pese a sus palabras de ánimo, alarmó a fans de TV Azteca que siguen temiendo que pronto anuncien muerte del conductor.

Alex Bisogno, hermano de Daniel, hace un par de días declaró que su hermano presentó una falla orgánica a causa de que su cuerpo entró en shock al combatir una bacteria que se alojó en las vías biliares, pero aseguró que actualmente estaba recuperándose y solo debía de tener cuidados más específicos, por lo que fue trasladado a terapia intensiva, donde hasta le hicieron diálisis por el agua que tenía en sus pulmones.

Ahora, este 14 de febrero, la presentadora de Ventaneando confirmó que sí es un panorama muy complicado el de Daniel, pero señaló que ella no puede dar muchos detalles ya que no ha hablado con Alex, y solo puede decir que como en una hora puede estar bien, a la otra presentar complicaciones y solo queda esperar a que su cuerpo se estabilice y sane, como ya dijo Alex: "Con lo que dijo Alex, ya no tengo yo más que agregar, creo que el único adecuado para hablar del tema es Alex Bisogno. La salud de Daniel está en un estado complicado como él lo expresó y obviamente es un pronóstico que va cambiando conforme las horas".

Ante la insistencia sobre que el actor de Lagunilla Mi Barrio estaría al borde de la muerte, Puente destacó que todo el equipo de Ventaneando están en un chat donde hablan, y Bisogno se ha pronunciado y responde a sus mensajes, no tan seguido desde que está hospitalizado por la situación, pero aún así les hace saber que ahí sigue y actualiza su estado: "Todos estamos en un chat, y todo el tiempo estamos hablando y estamos hablando con él, por su estado no ha estado mucho, pero hablamos con él, y pues estamos esperando que".

De la misma manera, Linet negó rotundamente que Pati Chapoy, Pedro Sola y familia de Daniel fueran al hospital a despedirse porque ya estuviera a nada de perder la vida, destacando que las complicaciones que ha tenido son esperadas, porque suele pasar en ciertas personas, por lo que se tiene un control y Daniel reacciona a los protocolos que se activan conforme se presenta algo: "No es cierto, es un estado de salud que está requiriendo un cuidado especial y nada más. Al final del día siempre puede haber complicaciones, pero no me gustaría hablar más del tema y creo que Alex es quien debe de hablar".

Finalmente, declaró que está segura que su colega va a salir de esta, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, asegurando que habla con la ex de Daniel, Cristian porque son amigas y ella está ahí para él muy tranquila, por lo que también ha visto a Mikaela Bisogno bien, tranquila y enterada de todo.

