YosStop opina sobre el caso de Marianne 'N' y la agresión a Valentina Gilabert

Ciudad de México. - La influencer YosStop, cuyo nombre real es Yoselyn Hoffman, dio su opinión sobre el caso de Marianne 'N', la joven detenida tras agredir a Valentina Gilabert. El caso ha generado gran impacto en redes sociales y la opinión pública, lo que motivó a la creadora de contenido a expresar su postura mediante un video en sus plataformas digitales.

YosStop señaló que su mayor preocupación es que, debido a que Marianne 'N' es menor de edad, podría quedar en libertad en poco tiempo. Subrayó que, aunque hay diversas versiones sobre lo sucedido, la verdad solo la conocen quienes estuvieron presentes en el momento del ataque.

A través del video, mencionó que su conocimiento del caso proviene de redes sociales y medios de comunicación, por lo que evitó hacer afirmaciones categóricas. "Qué fuerte está el tema. Nadie sabe realmente lo que pasó más que los que estuvieron presentes", expresó.

De igual modo, la influencer hizo un llamado a la prudencia y enfatizó que la información en redes no siempre refleja la realidad completa. "Nosotros solo recibimos la información que nos dan, pero no significa que sea tal cual lo están diciendo. Hay que cuestionarnos".

Asimismo, pidió a sus seguidores enviar oraciones y apoyo a la familia de Valentina Gilabert, enfatizando la importancia de su recuperación. "Lo primordial es pedir y orar porque Valentina sobreviva. Mandarle amor y apoyo a su familia".

En su video, YosStop también se refirió a Marianne 'N', afirmando que, independientemente de su situación personal, cometió un delito. Rechazó los comentarios que justifican su comportamiento por una posible etapa de posparto.

Existen muchas mujeres en posparto y eso no implica cometer un acto violento", declaró. Agregó que, aunque el estado emocional de Marianne 'N' pudo haber influido, no es una justificación para la agresión. "Puede ser un factor de desequilibrio mental, pero no es la razón principal".