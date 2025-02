Alejandra Tijerina tacha de patán a ex de Julia Gama; acusa al actor de Televisa de violento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven reina de belleza, Alejandra Tijerina, sigue dando de que hablar y volviéndose el centro de atención dentro de La Casa de los Famosos All Stars, debido a que acaba de romper el silencio sobre su fugaz relación con Rafael Nieves, quien en el pasado fue pareja de la brasileña Julia Gama. En la experiencia de la exMiss México, el reconocido actor de Televisa le dejó un mal sabor de boca, y sin dudarlo lo tachó de ser un patán y lo acusó de violentarla verbalmente.

Después de que Alejandra logró llegar a una tregua con Dania Méndez por su enemistad fuera de la casa, apareció Julia para regresarla a la polémica, pues señaló que la joven sonorense le habría sido infiel a su pareja actual con su exnovio, el actor antes mencionado. Pese a que la reina de belleza no habló respecto a esa relación sentimental, Gama se ha encargado de hablar pestes de Tijerina por ese motivo, lo que muchos dicen podría ser a causa de los celos.

Pero, esto le saldría contraproducente a Julia, ya que con esto esperaría que el público vea mal a la originaria de Ciudad Obregón, pero en su lugar, la están tundiendo a ella por hacer a un lado su pacto feminista en el que afirmaron que no darían golpes a otras mujeres, por un hombre que ella decidió terminar hace un año. Además de todo, ha ocasionado que Alejandra hablé sobre su experiencia de esa relación, dejando muy mal parado al exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues no solo lo ha señalado de ser "arrogante" y de evitar pagar la cuenta, sino también de violento.

Según lo dicho por Tijerina, en una de las ocasiones que salió con el galán de melodramas, las cosas se tornaron extrañas y violentas, pues afirmó que él, cuando estaban a solas se molestó y le gritoneó con malas palabras, ofendiéndola y asegurándole que si quería tener algo con él debía de aguantarse, pero que ella se le alejó: "Entramos al elevador y se desesperó, me dice '¿qué putas quieres hacer?' le suelto la mano y le digo '¿cómo me dijiste?', 'esto soy yo', me dice, 'esto es lo que hay y a ver cómo le haces'".

Rey Grupero, al que Alejandra le estaba haciendo la confesión, quedó impactado con lo que escuchó, asegurando que él en su temporada había conocido a un Rafael completamente diferente que sería incapaz de hacer algo como eso, pero la modelo sonorense insistió en que ese fue el hombre que ella conoció y que de seguro Julia conoce, pero que no lo va a decir y seguirá odiándola por él, cuando a ella la realidad es que le da vergüenza que sepan que tuvieron algo que ver.

Aunque Nieves ya ha respondido a las acusaciones de que se portó como un patán en una fiesta y que se "hizo wey" para pagar una cuenta en el antro cuando salieron juntos, no ha dado una respuesta a los señalamientos sobre sus presuntas agresiones verbales en contra de la sonorense, pero se espera que pronto rompa el silencio.

.Fuente: Tribuna del Yaqui