Cinthia Aparicio confirma su separación de Alexis Ayala y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz Cinthia Aparicio decidió romper el silencio y respondió de forma contundente a los rumores que apuntaban a que se estaba separando de su esposo Alexis Ayala, a menos de dos años de haber contraído nupcias con el reconocido actor. La originaria de Veracruz también reveló cuáles han sido los problemas que ha tenido que enfrentar con el actor debido a los 28 años de diferencia que hay entre ellos.

Durante su reciente celebración de cumpleaños con varios medios de comunicación, Cinthia confirmó que sigue sumamente enamorada y feliz al lado del histrión de Televisa: "Me siento bendecida en el trabajo, en el amor, siento que será un gran año", expresó. Asimismo, Cinthia resaltó que estar al lado de un hombre de 59 años le ha traído muchos beneficios, por lo que dijo:

Tengo la madurez de mi señor, me ha enseñado mucho y también la vida me va enseñando a quién si quieres al lado, en familia, amigos y amor".

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala tendrían una crisis matrimonial

Posteriormente, Cinthia reconoció que es real que está a punto de separarse del villano de telenovelas pero no por los motivos que están diciendo los medios. La veracruzana aseguró que ella se irá a festejar su cumpleaños de viaje y su esposo no podrá acompañarla: "Alexis Ayala no va porque tiene que llevar a su hija a Roberta a la ciudadanía, están arreglando sus papeles y ya saben que el Consulado no te cambia nada".

Asimismo, Aparicio se sinceró sobre los retos a los que se expone siendo esposa de un hombre de varias décadas más grande que ella: "A veces lo escucho y le digo 'déjame como vivir mi proceso', pero sí me gusta escucharlo, son 28 años más de experiencia, me encanta que siempre me aconseja pero también me deja mi espacio".

Al escuchar estas declaraciones, Alexis interrumpió la entrevista y dijo: "O sea, ya me dijiste viejo". Luego Cinthia continuó con sus declaraciones y dejó claro que su matrimonio con Alexis continúa, pues seguirán trabajando juntos en la obra de teatro Las mujeres son de Venus y los hombres... ni mad...: "Estoy muy agradecida con este año que pasó, continuamos con la obra y con la gira, el 31 de marzo no se pueden perder Juegos de amor y poder en Televisa".

Fuente: Tribuna