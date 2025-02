Equipo de Blake Lively dice que Justin Baldoni tendría miedo de presentar esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue escalando. Esta semana, el equipo legal de la actriz envió citaciones a operadores de telefonía celular en busca de pruebas en la demanda en curso, lo que generó una respuesta tajante del abogado de Baldoni, quien calificó la medida como "flagrantemente exagerada".

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively acusó a Baldoni, su compañero en It Ends With Us, de agresión sexual y difamación. En respuesta, el actor presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, alegando que la actriz intentaba destruir su reputación.

Los abogados de Lively enviaron solicitudes a AT&T, T-Mobile y Verizon para acceder al historial de llamadas y mensajes de texto de varios implicados en el caso, incluyendo publicistas y ejecutivos de la productora Wayfarer Studios.

El abogado de Baldoni, Mitchell Schuster, criticó esta acción en una carta al juez Lewis J. Liman, argumentando que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, no son el FBI y que las citaciones representan una invasión a la privacidad de terceros.

Es difícil exagerar lo amplias, invasivas y atípicas que son realmente estas citaciones. Este es un litigio civil, no un proceso penal", señaló Schuster.

El equipo de Lively sostiene que Baldoni y su productora planeaban desacreditarla en caso de que hiciera públicas sus acusaciones. Según la actriz, se orquestó una campaña en redes sociales para distorsionar la narrativa y presentarla como una "acosadora" y "manipuladora del feminismo".

Un portavoz de Lively cuestionó la actitud del equipo de Baldoni: "Si tienen tantos recibos, ¿por qué tienen tanto miedo de presentarlos?". Además, señalaron que mensajes internos de Wayfarer Studios muestran cómo se planificó influir en la opinión pública en contra de la actriz.

Para quien no lo sepa, entre los implicados en esta disputa se encuentra Jed Wallace, un consultor de crisis que supuestamente habría encabezado una estrategia de desprestigio contra Lively. Wallace niega las acusaciones y ha demandado a la actriz por difamación, exigiendo 7 millones de dólares.

Por su parte, los abogados de Lively aseguraron que el proceso judicial revelará cómo se intentó "destruir" y "enterrar" su reputación.

En respuesta a las acusaciones, Baldoni lanzó un sitio web donde expone documentos, mensajes y su versión de los hechos. Su equipo legal afirma que Lively y su entorno manipularon pruebas y orquestaron un plan para desacreditarlo.

Esta nueva evidencia corrobora lo que sabíamos todo el tiempo: la Sra. Lively y todo su equipo se confabularon durante meses para destruir reputaciones a través de una compleja red de mentiras", afirmó el abogado Bryan Freedman.

El portal incluye mensajes de texto, correos electrónicos y notas de producción que, según Baldoni, refutan las acusaciones de la actriz sobre la falta de un coordinador de intimidad en el rodaje.

El enfrentamiento legal entre Lively, Baldoni y Reynolds está programado para marzo de 2026 en Nueva York.

Mientras tanto, la batalla en los tribunales sigue alimentando un intenso debate en redes sociales, donde ambos actores cuentan con fervientes seguidores que defienden sus respectivas versiones de los hechos.

Fuente: Tribuna