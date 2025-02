Hunden a Gala Montes por acusar a Karime Pindter de no defenderla en medio de polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie podrá negar que la base para destacar en un reality show del estilo de La Casa de los Famosos México es contar una buena historia, tal y como lo llegó a mencionar Arath de la Torre, en medio de su conflicto con Ricardo Peralta. Si tú logras convertirte en el protagonista de dicha premisa tendrás el apoyo completo del público. Quienes entendieron esto fueron Gala Montes y Karime Pindter, por lo que no resultó extraño que la audiencia las apoyara hasta el final, aunque no ganaron el programa de telerrealidad.

Bajo este contexto, las dos ganaron grandes contratos luego de su estadía en el concurso. La pareja (porque en ese entonces todos creíamos que eran novias) era invitada a diversos programas e incluso algunos fanáticos les crearon fan page donde compartían ‘edits’ (videos editados de TikTok) de sus mejores momentos en la casa, entre otras cosas; sin embargo, la duda sobre si ambas tenían una relación prevalecía.

Por su parte, Karime negó todo durante su entrevista con Yordi Rosado, a quien le dijo que no tenían ningún noviazgo, puesto Gala era demasiado joven para ella (casi se llevan 10 años de edad), pero el ‘hype’ por el ‘shipeo’ continuaba. Varias semanas después trascendió la noticia de que Montes en realidad tenía un noviazgo con su mánager Icho Van, dado a que ella es bisexual y no lesbiana como muchos querían creer.

Recientemente, la estrella de El señor de los cielos declaró para el programa Sale el Sol que Karime se negó a ayudarla durante toda la polémica sobre su mánager, esto pese a que la misma Gala le pidió que saliera a brindar alguna declaración a su favor. A cambio, la cantante de Tacara recibió una negativa en la que Pindter le dijo que no podía meterse en ningún tipo de polémica lo cual decepcionó en gran medida a Montes.

Luego de que dichas declaraciones salieron a la luz, el público sacó las garras por Karime, afirmando que ésta no tenía ninguna obligación en salir en defensa de ella y resaltando que no solo Pindter le dio la espalda, sino que su hermana y novio tampoco hicieron nada al respecto: “Ni sus disque ‘reales’ amigas’ ni el novio y menos la hermana defendieron”, “Qué podía defender Karime si la funa no era porque había engañado a Karime”, “Es gracioso que la persona que la cag… sea la ofendida después”, fueron algunos de los comentarios de la gente.

Fuentes: Tribuna