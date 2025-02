Linkin Park: Hijo de Chester Bennington anuncia su transición de género; ahora se llama Draven

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Draven Bennington, hija del fallecido cantante de Linkin Park, Chester Bennington, anunció públicamente que es transgénero y que comenzó su transición en 2024. La joven de 22 años compartió la noticia en su cuenta de Instagram el pasado viernes, en honor al Día de San Valentín, como una forma de autoaceptación y amor propio.

En su emotiva publicación, Draven expresó cómo durante mucho tiempo intentó ajustarse a una identidad que no reflejaba su verdadero ser. "Durante mucho tiempo, traté de ser alguien que realmente no era por dentro", escribió. "Ignorarlo funcionó por un tiempo, pero llegar continuamente a la encrucijada de ser feliz o ser complaciente era algo que no podía seguir eligiendo".

Finalmente, en agosto de 2024, tomó la decisión de iniciar su terapia de reemplazo hormonal (TRH), un paso que describe como "la mejor decisión que he tomado en mi vida".

Pero eso no fue todo, pues Draven también aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo recibido por parte de sus amigos y familiares, en especial de su madre, Samantha Bennington. "Amo a todos y cada uno de ustedes que me han mostrado nada más que amor y respeto y me ven por lo que realmente soy", escribió.

Su mensaje culminó con una poderosa declaración sobre amor y autenticidad: "Con todo el apoyo y el amor que he recibido, he construido la fuerza para amarme a mí misma. Es por eso que elijo ya no ocultar quién soy. El amor es amor. Feliz Día de San Valentín".

Para quien no lo sepa, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, tuvo a Draven en abril de 2002 junto con Samantha Bennington. Además, fue padre de otros cinco hijos con diferentes parejas. El intérprete de In the End falleció por suicidio en julio de 2017 a los 41 años, dejando un profundo impacto en la industria musical y en sus seguidores.

Draven ha compartido en varias ocasiones recuerdos de su padre en redes sociales. En junio de 2022, publicó en Instagram una imagen junto a Chester en honor al Día del Padre, donde ambos aparecen trabajando en una pintura con fines benéficos. "¡Feliz Día del Padre! Te extraño y te amo mucho, papá", escribió.

Con este anuncio, Draven Bennington no solo comparte su experiencia personal, sino que también envía un mensaje de visibilidad y aceptación a la comunidad trans. Su valentía y honestidad han sido recibidas con apoyo por parte de sus seguidores y el público en general, reforzando la importancia de la aceptación y el amor propio.

Fuente: Tribuna Sonora