Shakira es hospitalizada de emergencia y cancela concierto en Perú

Lima, Perú. - Hay muy malas noticias para los fans peruanos de Shakira, y es que la cantante colombiana fue ingresada de urgencia en un hospital debido a un fuerte cuadro abdominal, lo que la hizo cancelar su presentación programada para este domingo 16 de febrero en dicha nación.

La artista, quien recientemente dio inicio a su gira Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, había logrado un gran éxito en su paso por Brasil, pero su estado de salud la forzó a detener temporalmente su agenda.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Hips Don’t Lie y Bzrp Music Sessions, Vol. 53 compartió un mensaje con sus seguidores, en el que expresó su tristeza por no poder cumplir con su cita con el público peruano.

Anoche tuve que acudir a urgencias y me encuentro hospitalizada. Los médicos me han indicado que no estoy en condiciones de presentarme esta noche", escribió la cantante.