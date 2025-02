Ahogado en llanto, mánager de Paquita La Del Barrio revela de qué murió y sus últimos días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mánager de Paquita la del Barrio, que también era su sobrino, Paco Torres, ha brindado la primera entrevista después del triste deceso de la querida cantante, y ahogado en llanto, destacó lo mucho que la admiraba, confesando como fueron sus últimos días con vida, además de dar una supuesta causa de su muerte. Ha suplicado al público que la recuerden como la gran artista que era.

Mientras que en redes sociales se estaba viralizando el caso de Alicia Villarreal por la violencia que afirman sufrió a manos de su expareja, la familia de la cantante de rancheras compartió un comunicado para anunciar la muerte de la intérprete de Rata de Dos Patas. En el mensaje informaron que murió en su casa, en su cama, rodeada por sus seres queridos y pidieron el respeto para llevar el tan doloroso momento.

Pero, pocos minutos después en Sale el Sol se enlazaron en vivo con Paco, el mánager de la creadora de Tres Veces Te Engañé, quien afirmó que la salud de su tía estaba mejorando, incluso mencionó que hacía un par de días hablaron sobre la presentación que tenían para el Auditorio Nacional, y que lo último que supo de ella fue que después de comer decidió irse a acostar, se durmió y ya no despertó la mañana de este 17 de febrero.

Con respecto a si presentía su fallecimiento, Paco destacó que ella jamás hablaba de la muerte, que era algo que no le gustaba y que hasta pedía que no le pusieran flores en sus camerinos porque sentía que estaban anunciando su muerte. Sobre las causas, el mánager mencionó a Gustavo Adolfo Infante que no podía dar una razón, porque los médicos no les han dado un reporte como tal, pero que todo indica que sería un infarto.

Paco mencionó que su tía, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, estaba viendo ejemplos de como poder presentarse sentada en su próxima presentación, pues les decía mortificada que no quería cancelar, pero tampoco quería dar su show sentada, ya que no podía caminar, pero que él la animó y le decía "no tenga miedo la gente la quiere ver", y la convenció de ver algunos ejemplos para que no le fallara a su público.

Finalmente, mencionó que para Paquita, la gira con Vicente Fernández, es algo de lo que más recordaba con cariño y podría catalogarlo como uno de sus momentos más icónicos y preciados, recalcando que le resultaba curioso que falleció en el cumpleaños de Don Chente. Para despedirse del público, pidió que la recuerden como una mujer que vino de abajo, luchó, pasó por muchas situaciones complicadas, que salió de su pueblo y llegó a la Ciudad de México y cumplió su sueño pese a todo pronóstico.

Fue una mujer sencilla, nunca fue una mujer complicada, nunca fue una mujer que exigiera, nunca se le olvidó de donde venía, y dejó una gran enseñanza", concluyó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui