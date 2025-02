Alejandra Tijerina saca las garras y hunde a Julia Gama en posicionamiento de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida reina de belleza sonorense, Alejandra Tijerina, una vez más se está convirtiendo en la más querida dentro de La Casa de los Famosos All Stars, debido a que en el reciente posicionamiento de eliminación, la también influencer sacó las garras para defenderse de los ataques y hundió a Julia Gama por difamarla. Alejandra en redes sociales como X, antes Twitter, es declarada "ganadora de los posicionamientos".

Este lunes 17 de febrero, se vivirá la segunda eliminación en el reality show de Telemundo, y como pasó la semana pasada, Tijerina fue una de las que estuvo en riesgo y por ende, en los posicionamientos del pasado domingo 16 febrero, estuvo de pie esperando a quienes se quisieran posicionar frente a ella para decir sus motivos para quererla fuera de la casa. Actualmente no está en riesgo, debido a que Uriel de Toro decidió salvarla.

Como era de esperarse, ya que tiene toda la semana hablando pestes de ella con 'Fuego' por supuesta deslealtad, mal agradecimiento a Aleska Génesis y su relación con su exnovio, Rafael Nieves, Julia se posicionó con Tijerina y sin dudarlo afirmó que ella es "capaz de cualquier cosa por cinco minutos de fama" y que por eso sabe que tienen "valores muy diferentes", y que por ello no la quería dentro del programa.

Por su parte, la originaria de Sonora fue contundente al expresar que su problema era personal y traído desde fuera, por una persona que solo quería figurar dentro sin estar en la casa, contándole mentiras que se creyó, declarándole que estaba "jugando sucio" y hablando terrible de ella con las personas de su cuarto, cuando no tienen realmente algún problema. Julia afirmó que ella jamás habló de ella hasta el sábado en la noche y que todas coincidieron con su opinión, por lo que la también reina de belleza declaró que era mucha casualidad.

Pero, no conforme con exponer sus mentiras y descubrir su falso discurso de apoyo a las mujeres por tenerle mala fe a causa del exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Alejandra le señaló que no podía tacharla de soberbia solo porque no le hace caso en todo lo que dice en su contra, pues ella es la del problema y no piensa darle foco a algo y alguien que ni siquiera tiene que ver con esta temporada.

No soportas que la gente brille sola porque tu no puedes. Te dedicas a sembrar semillitas a tus compañeras que son nuevas y están aprendiendo. No eres esa mujer que se la pasa sonriendo, eres hipócrita y arrogante y aparte, mentirosa", concluyó Tijerina.

Fuente: Tribuna del Yaqui