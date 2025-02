Cruz Martínez agredió a Alicia Villarreal tras reclamo por Arturo Carmona: "Estás con tu ex"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Alicia Villarreal no ha dejado de estar en tendencia en medios de comunicación y redes sociales tras viralizarse un video donde la famosa hace la señal de auxilio que utilizan las víctimas de algún tipo de violencia. Después de que se confirmara que la cantante había denunciado a su aún esposo, Cruz Martínez, por violencia doméstica, han salido a la luz los primeros detalles de la presunta agresión.

Este lunes 17 de febrero la periodista Ana María Alvarado reveló en el programa Sale el Sol cómo comenzó la agresión de Cruz hacia la intérprete originaria de Monterrey. Citando a una fuente muy cercana a la pareja, la conductora explicó el conflicto se originó por una discusión: "Entonces, él se pone violento, que es la primera vez que esto sucede, porque yo me preguntaba si ya venía desde antes. Es la primera vez", afirmó Alvarado.

A pesar de estar separados desde hace meses, Alicia y el padre de sus dos hijos menores seguían compartiendo el mismo domicilio debido a compromisos laborales y empresariales. "Resulta que Cruz y Alicia sí siguen viviendo en la misma casa, aunque ya estaban separados. Resulta que tienen muchas cosas de trabajo, negocios, entonces estaban viendo cómo quedaba cada negocio", explicó Ana María.

La conductora reveló que el presunto motivo que habría desatado el conflicto entre entre la expareja es porque Cruz se molestó con Alicia por haber estado con su exesposo, Arturo Carmona: "El problema vino y la discusión empezó porque estaban platicando de un día que salieron juntos en un video Arturo Carmona y Alicia Villarreal. Entonces él le dijo 'es que me haces quedar mal ante la gente. Estás otra vez con tu ex'".

En ese momento, Alicia habría aprovechado para reclamarle una de sus infidelidades: "Le dijo '¿y tú qué me dices?'. Y como salió el video con otra chava le dijo 'Me has sido infiel'. Así empieza la discusión", relató Ana. Además, indicó que la presunta agresión provocó que la cantante fuera trasladada a un hospital para sser examinada: "Sí, intenta ahorcarla, ella se separa. Le llama a su hermana, su hermana Cora va por ella, la lleva al hospital, porque han dicho que no, pero sí van al hospital", detalló la periodista.



Sobre la denuncia, Alvarado explicó que no fue un proceso iniciado directamente por la cantante, sino que ocurrió de manera automática debido a los protocolos hospitalarios. "Y no es que levantó la denuncia. Me estaban explicando que ella había ido personalmente, en todos los hospitales hay ministerio público, entonces el ministerio público fue a levantarle la declaración porque ahí declararon que había sido en Monterrey. Entonces, no es que la mandó, como se dice, no es que ella fue, en el hospital le levantaron la denuncia", aclaró Alvarado.

Debido a que el nombre de Coral Villarreal, hermana de Alicia, figura dentro del escándalo, ya que ella habría sido la persona que ayudó a la cantante a escapar de su agresor, la prensa ha comenzado a buscar su postura. El reportero Carlo Uriel informó, a través de su Canal de YouTube, que pudo contactarse con Coral y esta se negó a dar declaraciones.

Me comentó que quiere deslindarse completamente de esta situación que únicamente le compete a Alicia y a Cruz y de alguna manera los dos podrán enfrentarlo ya que es una situación de pareja", explicó el informador.

Sin embargo, la hermana de Alicia sí compartió que durante los últimos 5 meses han habido muchas discusiones y "leves, pero significativas agresiones" por parte de Cruz hacia la intérprete de Te quedó grande la huella. Coral además descartó que en este momento su famosa hermana se encuentre hospitalizada como han asegurado varios medios. Y al ser cuestionada sobre la denuncia de Alicia a su aún marido, Coral respondió: "No tengo información".

Fuente: Tribuna