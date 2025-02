Debido a Alicia Villarreal, Tatiana manda contundente mensaje a víctimas de abuso doméstico

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante mexicana Alicia Villarreal generó preocupación durante su concierto en Michoacán la noche de ayer domingo, al realizar en plena tarima la señal de auxilio por violencia familiar. Villarreal levantó la mano derecha con la palma hacia afuera, dobló el dedo pulgar y cerró el puño, un gesto reconocido internacionalmente como una señal de ayuda en casos de abuso doméstico.

Mientras las imágenes de la famosa se hacían virales en las redes sociales, también se confirmó que Villareal había denunciado por violencia doméstica a su esposo, Cruz Martínez. Además, trascendió que horas antes de su presentación, fue trasladada al hospital debido a las lesiones sufridas.

La noticia impactó a diversas personalidades del espectáculo, entre ellas Tatiana Palacios Chapa, conocida artísticamente como Tatiana, quien al principio se mostró renuente a opinar sobre el tema. Sin embargo, posteriormente envió un mensaje contundente sobre la gravedad de la situación.

Se comenta, ¿pero ella no ha dicho?... Pues mejor no, no, mejor no opino porque yo de esas cosas, si no lo he oído de su propia boca, no puedo opinar, pero ¡ánimo!, amigas unidas, jamás serán vencidas", expresó la cantante ante las cámaras de Venga la Alegría.

Tatiana también destacó la importancia de la información en las nuevas generaciones y su capacidad de reconocer y denunciar situaciones de abuso. "Me gusta mucho que las nuevas generaciones, bueno, algunas, no todas, lamentablemente, pero se informan muy bien, y ya no se dejan. Son nuevas generaciones que tienen opciones, que ya saben que no merecen ningún maltrato y que merecen ser felices y vivir en paz", subrayó.

Asimismo, la intérprete recordó que existen diversas instituciones gratuitas que brindan apoyo a víctimas de violencia, especialmente para aquellas personas que no cuentan con el respaldo de sus familias. Finalmente, envió un mensaje alentador: "Ánimo, adelante, que no se dejen vencer por nada. Se tarda uno, pero al final sabes que vale la pena haber huido de una relación y una situación así".

Tatiana, originaria de Monterrey, Nuevo León, ha sido una de las figuras más queridas del espectáculo infantil en los años 80 y 90. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, vivió en carne propia el abuso y la violencia. Para quien no lo sepa, en 1990, contrajo matrimonio con Andrés Puente, pero lejos de ser el inicio de una historia de amor, su relación se convirtió en una pesadilla. Desde los primeros años de su matrimonio, Puente mostró actitudes posesivas y celosas, lo que generó un ambiente de constante tensión y miedo para la artista.

Fue hasta 2001, tras el nacimiento de su hijo Andrik, que Tatiana tomó la difícil decisión de escapar. Aprovechando un momento en el que su esposo no estaba en casa, la cantante saltó la barda de su hogar con sus dos hijos pequeños y tomó un avión de regreso a Monterrey, alejándose definitivamente de la violencia. Tatiana no solo huyó del abuso físico y emocional, sino también de un entorno de manipulación y control. Con el tiempo, denunció su historia y se convirtió en una voz de apoyo para otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

El caso de Alicia Villarreal ha reavivado la conversación sobre la violencia de género y la importancia de reconocer las señales de auxilio. Organizaciones y activistas han reiterado la necesidad de brindar apoyo a quienes atraviesan situaciones de abuso y fomentar espacios seguros para denunciar y buscar ayuda

Fuente: Tribuna / Agencia México