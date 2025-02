'Exatlón México' arde en polémica: ¿Quién gana HOY la Villa 360?; lesión deja fuera a atleta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el Exatlón México las tensiones siguen subiendo y existe una montaña rusa de emociones, especialmente en los espectadores que la hacen arder en polémica ante el descontento de los últimos resultados. Según los adelantos para este lunes 17 de febrero, se revela que equipo gana hoy la Villa 360, y que desgraciadamente, van a sufrir una baja, pues lesión dejará fuera a uno de los atletas de los rojos, ¿los azules son protegidos?

El pasado domingo 16 de febrero, Irving resultó ser el eliminado de la semana, pese a que los azules lograron ganar la mayoría de las series de Supervivencia, por lo que se suponía que serían los tres rojos que quedaban los que se irían a duelo, sin embargo, de último momento, Antonio Rosique, informó que eso de nada valía, pues todos los hombres, tantos rojos como azules debían de combatir entre todos para su salvación individual, desatando la furia del público que consideraron injusto que entonces los pusieran a competir con falsas esperanzas.

Y ahora, el reality deportivo de TV Azteca regresa a la polémica, debido a que se ha informado que Heliud Pulido no va a poder competir más, al menos el episodio de este lunes 17 de febrero, pues mientras que se encuentra en competencia, va a tener una caída por la que va a lesionarse una de las piernas y no quedará en condiciones de poder competir por la Villa 360. Muchos critican a la producción por descuidar tantos a sus atletas y otros que sería un fraude para que no corra riesgos antes de la final.

Con respecto sobre el equipo que se quedaría con la Villa 360, según el canal de YouTube Proyecto TV, el equipo de Marysol Cortés perdería el privilegio que ganaron el jueves 13 de febrero, y solamente la disfrutaron un fin de semana, y los rojos retomarían el que ha sido su hogar casi toda la temporada, pues en los duelos por la casa grande o Fortaleza, se han visto beneficiados en la mayor cantidad de competencias.

Cabe mencionar que hasta el momento la ya mencionada información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente, así que los azules podrían mantener unos días más la Villa y los rojos irse a las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui