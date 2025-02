Filtran último VIDEO con vida de Paquita la del Barrio; sin caminar y en silla de ruedas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 17 de febrero es un día triste para los fanáticos de la música regional mexicana debido a que durante la mañana se confirmó el fallecimiento de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, quien ya tenía varios meses enfrentando problemas de salud. Debido a que canceló sus últimas presentaciones por sus complicaciones, fans y prensa se dieron a la tarea de buscar su último video con vida.

La última vez que Paquita apareció ante la prensa de manera pública fue hace unos meses, cuando los reporteros se la encontraron en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser abordada y cuestionada sobre su estado de salud, la intéprete nacida en Veracruz dijo: "Ahí más o menos". En ese momento la famosa no estaba caminando por su propio pie, sino que era transportada en una silla de ruedas.

Los reporteros inmediatamente le preguntaron a la cantante qué era lo que le ocurría y ella respondió tajante: "No puedo decir". Cambiando de tema, los miembros de la prensa cuestionaron a Paquita sobre el polémico matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, tema del cual no quiso opinar: "No, momento, a mí no me saques a los compañeros, pregúntame lo que quieras de mí y yo les contesto".

Luego le dijeron que Cazzu, exesposa de Christian, estaba en pleno postparto cuando él ya andaba con la joven integrante de la dinastía Aguilar, pero ella se resistió a hablar: "Yo no sé nada de eso, no, no, no, lo siento, no puedo hablar de nadie". Además, Paquita fue cuestionada sobre su sentir porque los hombres vayan "de caman en cama" y ella opinó: "La mujer es la que permite y debe corregirse". Finalmente, le preguntaron a la cantante si pensaba que este matrimonio iba a durar y ella dijo:

Allá ellos, pregúntenles a ellos".

Así anunciaron la muerte de Paquita

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, murió en su hogar en Veracruz este lunes 17 de febrero. Fue a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram que su familia confirmó la triste noticia: "Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz", escribieron.

Falleció Paquita la del Barrio este lunes 17 de febrero

La intérprete nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz y dejó una huella indeleble en la música ranchera. Su estilo inconfundible y sus letras de empoderamiento femenino la convirtieron en una de las cantantes más queridas por el público. Con éxitos como Rata de dos patas, Cheque en blanco y Tres veces te engañé, su voz se convirtió en un símbolo de fortaleza para muchas mujeres. Descanse en paz.

