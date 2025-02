Luto en la música mexicana: Muere Paquita la del Barrio a los 77 años; ¿cuál fue su trayectoria?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la música mexicana está de luto este lunes 17 de febrero de 2025, pues se confirmó el sensible deceso de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio. La icónica cantante, originaria de Veracruz, no solo marcó generaciones con sus canciones sobre desamor y valentía, también se trascendió con su distintiva frase "me estás oyendo, inútil". Conoce más sobre la trayectoria de esta querida cantautora.

¿Quién fue Paquita la del Barrio? Biografía de la cantante de Rata de Dos Patas

Francisca Viveros Barradas, conocida en el mundo del espectáculo como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril de 1946 en Alto Lucero, Veracruz. Su pasión por la música se despertó a los 12 años, cuando comenzó a cantar en los festivales escolares. Sin embargo, no fue hasta 1970, después de separarse de su primer marido, cuando se trasladó a la Ciudad de México (CDMX) y formó, junto a su hermana Viola, el dueto Las Golondrinas.

Conoce la biografía de Paquita la del Barrio. Foto: Facebook

Aunque la vida de Paquita no estuvo exenta de momentos difíciles, como la pérdida de sus gemelos a las pocas semanas de nacidos, su vida musical tomó un giro inesperado en 1975. Tras la disolución de su dueto, Paquita se retiró brevemente de la música y comenzó un negocio de banquetes. Fue este emprendimiento el que le permitió abrir Casa Paquita' en la colonia Guerrero de la capital mexicana, un restaurante que más tarde sería un punto de encuentro para artistas y políticos.

El regreso y la consagración de Paquita la del Barrio

En 1984, Paquita grabó su primer disco El barrio de los faroles con sus propios recursos, y al año siguiente, hizo su debut en televisión. La década de los 80 y 90 representó una época dorada para la cantante, quien vio cómo su restaurante'"Casa Paquita' se consolidaba como un referente cultural. Fue también en ese lugar donde nació su famosa frase "me estás oyendo, inútil", que capturó el corazón del público y la hizo aún más querida.

Su carrera se consolidó en los años siguientes con giras internacionales, y su entrada en la discográfica Balboa-Musart en 1992 permitió que su música llegara a España. Paquita la del Barrio también fue galardonada a lo largo de los años, incluyendo el premio 'La Voz' en los Billboard de la Música Regional Mexicana en 2011 y el reconocimiento por su Trayectoria Artística en los Latin Billboard 2021.

Los logros de Paquita

Paquita la del Barrio también conquistó otros escenarios: Fue invitada a la serie Narcos de Netflix, y participó en películas como Modelo Antiguo y Cansada de besar sapos. A lo largo de su carrera, la cantante vendió más de 20 millones de discos y grabó más de 33 álbumes, con canciones que siguen siendo imprescindibles, tales como Las rodilleras, Tres veces te engañé y Me saludas a la tuya.

Su incursión en la política

En 2021, Paquita la del Barrio sorprendió a sus seguidores al entrar en el mundo de la política, postulándose como candidata a diputada local en Veracruz por Movimiento Ciudadano (MC). Cabe señalar que no logró la elección.

Lo último que se supo de la cantante, fue que atravesó problemas de salud, los cuales concluyeron con su lamentable deceso.

Descanse en paz.

Fuente: Tribuna