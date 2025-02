¿Maribel Guardia tiene custodia de su nieto? Imelda Garza Tuñón no puede recuperarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la batalla legal que enfrenta Maribel Guardia, en contra de su polémica nuera, la actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, recientemente se ha dado información inesperada del caso en vivo de Sale el Sol, ya que sus presentadores afirman que por el momento, la actriz de melodramas tiene la custodia de su nieto, José Julián Figueroa, y que la madre del menor aún no puede recuperarlo.

Hace casi un mes que Maribel lanzó una demanda legal en contra de la que fue el único amor de su hijo, Julián Figueroa, alegando que no era apta para hacerse cargo de su nieto, acusándola de ser adicta a las drogas y al alcohol, además de asegurar que el niño la encontró en la cama con dos hombres, o sea, conducta inapropiada que corrompe al menor. Por su parte, Imelda afirma que todo eso son inventos de Guardia y está limpia.

Ahora, todo parece indicar que la situación para la actriz de Princesas cada vez es peor ante la querida estrella de Televisa, debido a que se ha dicho que los amparos que interpuso para poder recuperar a su hijo y que las autoridades se lo entreguen, tras varias semanas con Maribel, no entrarían en vigor, por lo que José Julián deberá seguir varias semanas más al lado de su abuela y no podría verlo su madre.

Dicha información fue brindada por Gustavo Adolfo Infante, quien declaró que aunque él no entiende mucho sobre amparos, sí habló con una de sus abogadas de confianza y ella le señaló que pese a que sean aceptadas estas demandas de amparo, la realidad es que se toman su tiempo para ser enviadas al juez, que este las analice y tome una decisión sobre si aceptarlo o rechazarlo, por lo que hasta el momento las cosas seguirían como hasta ahora, el niño con Guardia.

De la misma manera, aclaran que en el caso del amparo, lo que consigue es que el juez que está llevando el caso de la custodia, no dará más tiempo a la actriz de Corona de Lágrimas para estar con su nieto, o sea, los 90 días que le estipularon quedarán así y hasta que se defina el estatus de la pelea legal, ya no se van a extender más tiempo, por lo que Maribel no podrá solicitar que le aumenten a 180 días con el menor, pero tampoco se lo darán dentro de esos 90 días a Imelda.

Fuente: Tribuna del Yaqui