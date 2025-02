Murió dormida: Yuri sufre repentina muerte y llena de luto a 'Hoy'; estremece última confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el medio artístico en general de nueva cuenta se encuentran de luto debido a que este lunes 17 de febrero murió una de las figuras más importantes de la música mexicana: Paquita la del Barrio. Quien se mostró muy afectada por este repentino deceso fue la cantante Yuri, por lo que brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que resaltó que ella fue honrada al ser la última artista que grabó una colaboración con Paquita.

Como se sabe, fue durante la mañana de este lunes que se hizo oficial el fallecimiento de la creadora de frases como 'Rata de dos patas', a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. A los pocos minutos de enterarse de esta lastimosa noticia, Yuri se comunicó con el programa Hoy a través de una llamada en la que expresó sus condolencias y dolor: "Estoy desconcertada, muy triste como todos... una mujer temperamental", dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, Yuri resaltó que hace unos meses tuvo el placer de trabajar con Paquita y confesó que pudo notar que la artista ya no se encontraba bien de salud. Incluso, la intérprete de La maldita primavera reveló que la propia fallecida le dijo que no estaba en buenas condiciones: "Me dijo que no se sentía bien, que estaba malita de sus piernas, que sufría mucho y yo le dije 'tienes que verte con un doctor', platicamos, grabamos dos horas".

Ella me platicó que no estaba muy bien físicamente, que se sentía mal", añadió la veracruzana.

La también actriz de novelas recordó también que Paquita se negaba a grabar el videomusical de su colaboración, argumentando que no se sentía del todo bien: "Yo ya iba rumbo al lugar y llegué y le eché ganas y le hablé como jarocha, le dije '¿qué pasó? las veracruzanas no nos rajamos' y me dijo 'te doy dos horas' y en dos horas grabamos, la llevaron en su silla de ruedas y le dije 'no estás bien' y me dice: 'no, no me siento bien, mi vida ya no es la misma'", recordó Yuri.

Minutos después de escuchar las palabras de Yuri, el mánager de Paquita habló también con el matutino de Las Estrellas y contó que la muerte de la artista fue repentina: "Esta noticia nos cimbró, no la esperábamos, Paquita estaba lista para volver a los escenarios", dijo Paquito Torres, quien también es sobrino de la fallecida. Asimismo, Paquito compartió que su representada había muerto mientras dormía y dijo cuál era la causa de su muerte:

Fue un infarto fulminante mientras ella dormía, hoy cuando la fueron a despertar ya no respondió y se dieron cuenta que durmiendo le dio un infarto", contó el representante de La del Barrio.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy