¿Nuevo pleito? Alejandra Guzmán hace fuerte confesión sobre Frida Sofía y deja en shock

Ciudad de México.- Hace algunos días el famoso cantante Enrique Guzmán dijo ante diversos medios que era una completa mentira que su hija Alejandra Guzmán se haya reconciliado con su nieta Frida Sofía, luego de que esta los denunciara a ambos por corrupción de menores y a él por abuso. Tras rumorarse un nuevo distanciamiento entre madre e hija, la rockera mexicana ya rompió el silencio y dejó en shock al público con sus declaraciones.

Como se recordará, tas el deceso de su famosa madre, doña Silvia Pinal, Alejandra compartió a la prensa que por fin había podido retomar comunicación con su única heredera, ya que le llamó para que pudiera despedirse de su abuela. Y aunque Enrique aseguró que esta reconciliación había quedado en el olvido, este lunes la intérprete de Rosas rojas acaba de revelar que continúa en contacto con su hija.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, 'La Guzmán' compartió que Frida Sofía está emocionada de saber que ella se quedó con el cuadro Diego Rivera de doña Silvia: "Pues no sabes cómo yo ch... por él, todo el día, y me dice Frida: 'yo ya sabía, por eso me reía tanto, de cuando se lo pedías', me lo dijo hoy", relató emocionada Alejandra, dejando entrever que la comunicación entre madre e hija continúa.

Alejandra se reconcilió con Frida Sofía gracias a Silvia Pinal

Asimismo, la rockera confesó al programa de TV Azteca que en breve se reencontrará con su descendiente, quien reside en Miami desde hace varios años: "Gracias al cielo, muy bien, poco a poco, pero muy bien, vamos bien bonito, recuperando tiempo, recuperando momentos y ya la voy a abrazar, entonces, pues para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado", confesó la media hermana de Sylvia Pasquel.

Y sin hacer mención directa sobre lo dicho por su padre, Alejandra puntualizó: "Sí, sí, porque luego se trasquiversa (sic) la verdad, pero la verdad existe". Al respecto del paradero de la pintura de Diego Rivera, que la afamada presentadora de televisión le regaló en 2004, Ale explicó: "Se está restaurando, vino una señora de Nueva York, y mi amigo, Eugenio López, me está ayudando con todo eso, porque pues es una obra muy importante para todo México y nosotros, entonces sí, estamos en eso".

Además, Alejandra fue cuestionada sobre qué hará con esta importante pieza: "Eso luego te lo digo, vamos a restaurarlo primero, y claro que lo vamos a llevar a museos, ese tienen que verlo por todo el mundo, prestado nomás". Finalmente, Ale aseguró que durante sus próximas presentaciones rendirá un emotivo homenaje a la mujer que le dio la vida.

Nunca me soltará, tengo el DNA, la sangre, la casta, el amor por el escenario, todo eso me lo enseñó, y este show en específico, es una puesta en escena, por todo lo que yo veía de ella, entonces es como honrarla", concluyó.

Fuente: Tribuna