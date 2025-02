¿Quién sería eliminado de 'La Casa de los Famosos All Stars'? Encuestas lo revelarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de que finalmente se sepa quién será el eliminado de la segunda semana de La Casa de los Famosos All Stars, en redes sociales uno de los fanáticos del reality show ha compartido una sorprendente encuesta que revelaría quién sería el nominado que no va a regresar con sus compañeros, impactando a todos con el resultado que se tiene hasta el momento. Al parecer, Nacho Casano no tendría el apoyo que cree tener.

Este lunes 17 de febrero, el reality show de Telemundo vivirá una de las noches más emocionantes, como cada semana, pues se sabrá cual de los habitantes nominados y en riesgo, será el que no logré alcanzar el porcentaje necesario para quedarse una semana más dentro de la casa, y deberá decirle adiós a sus compañeros y hola a la vida real. Hasta el momento, Alejandra Tijerina fue salvada por Uriel del Toro.

Después de que el integrante del cuarto 'Tierra', que le robó la salvación a Tijerina, decidió salvarla por lealtad al equipo que han formado, se comenzó a decir que la eliminada sería la influencer y modelo, Erubey de Anda, que está siendo llamada la Frida Sofía rubia, pues tiene un gran parecido con la hija de Alejandra Guzmán. En la opinión de varios usuarios, incluso de los panelistas, la joven no ha dado ni un motivo para demostrar que merece estar dentro de la casa y solo "es un títere".

Pero, recientemente ha salido a la luz una encuesta que ha cambiado las cosas por completo, debido a que la joven parecida a la nieta de Silvia Pinal aparecer con el voto de salvación del público con el 29 por ciento, mientras que el italiano, Luca Onestini, tiene el 30 por ciento, dejando a Nacho con el 21 por ciento y a Valentina Balderrama con el 20, siendo los más bajos. Aunque Casano está sobre Balderrama por un 1 por ciento, se dice que se ha comenzado a votar masivamente por Valentina porque el público la quiere dentro y eso haría que Nacho pierda.

Al tratarse de solamente una encuesta brindada por un fans del reality show a través de X, anteriormente conocido como Twitter, no se puede tomar como algo 100 por ciento confiable, ya será hasta la noche de este lunes 17 de febrero cuando se conozca el resultado real.

